Mühlenbeck

Hartmut Klatt aus Summt wandte sich in einem Schreiben an die vier Mühlenbecker Ortsbeiratsmitglieder, die einen gemeinsamen Abwahlantrag gegen Ortsvorsteher Jens Berschneider unterzeichnet haben und für die Ab- und Neuwahl eine außerplanmäßige Sitzung des Ortsbeirates einberufen haben möchten.

„Dies widerspricht dem Bürgerwillen“, schreibt Klatt in seinem Brief, den er „im Auftrag mehrerer besorgter Bürger“ verfasst habe und den er auch an die MAZ-Chefredaktion sendete. Außerdem verweist der Autor darauf, dass Berschneider bei der Kommunalwahl im Mai 2019 die meisten Stimmen erhalten hatte.

„herzlicher, bürgernaher und manchmal rauer Charakter“

„Wer diesen Ortsvorsteher seit Jahren kennt, weiß von seinem herzlichen, bürgernahen und manchmal auch rauen Charakter“, schreibt Klatt. Auch wenn der Charakter manchen Leuten – scheinbar auch den Antragstellern – nicht unbedingt passt. „Das heißt aber nicht unbedingt, dass Sie den Weg des geringsten Widerstandes gehen müssen und sofort einen Abwahlantrag stellen sollten“, warnt der Summter Einwohner. „Wir Bürger haben unseren Willen nicht umsonst auf der Wahl für Herrn J. Berschneider geäußert“, so Klatt. Gleichzeitig seien auch konkrete Erwartungen an ihn gestellt worden, so wie an alle übrigen Beiratsmitglieder natürlich auch.

Besser mit Berschneider auseinandersetzen

Ein Abgeordneter oder Mandatsträger sei immer nur sich selbst gegenüber verantwortlich – und seinen Wählern, die er vertritt. „Manchmal eben auch mit lauter Stimme und nicht ganz so wohlgeformten Worten“, sagt Klatt. In einem solchen Fall hätten sich die übrigen Ortsbeiratsmitglieder halt mit ihm auseinanderzusetzen und sollten ihn nicht gleich abwählen, findet der Summter. „Ich hoffe, dass Sie sich diesen Schritt noch einmal reiflich überlegen und eine öffentliche Ortsbeiratssitzung durchführen mit einer gemeinsamen Diskussion über anstehende Kritikpunkte.“

Bürger wollen an Sitzung zur Abwahl teilnehmen

Schließlich wolle die Bürgerschaft „genauso und umfassend“ über die Arbeit ihrer Volksvertreter informiert werden. „Die häppchenweise und (oftmals) zensierte Informationspolitik haben wir zur Genüge im Bundestag, die muss im Kleinen nicht weitergeführt werden“, schreibt Hartmut Klatt.

Der Summter bittet ausdrücklich darum, den Termin der Sitzung mitgeteilt zu bekommen, auf welcher über den Abwahlantrag beraten und beschlossen werden soll. Dies sei ihm wichtig, damit er selbst und weitere Bürger daran teilnehmen könnten.

Von Helge Treichel