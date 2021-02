Rundgang durch Schildow: Ein Ortsteil auf Wachstumskurs

Schildow

Der Ortsteil Schildow ist im Umbruch: Ganz besonders deutlich wird das bei einem Spaziergang entlang der Bahnstrecke, wie ihn Barbara Nöbel bei strahlendem Sonnenschein gerade unternimmt. Die 85-Jährige, die in der Bürgerinitiative „Baumschutz kommunal mitarbeitet, ärgert sich über die 08-15-Pflanzungen in den frisch angelegten Gärten. Und besonders über die Steinwüste in einem Vorgarten: Kein Lebensraum mehr für Insekten. Oder die großflächigen Abholzungen im Naturschutzgebiet an der Lessingstraße. „Ich hoffe, dass die untere Naturschutzbehörde da auch mal Strafen verhängt“. Bei dem Thema wird die friedliche Dame, die 1998 aus Pankow herzog, angriffslustig. Wachsam verfolgen sie und ihre Mitstreiter die Umbrüche im Ort.

Barbara Nöbel während ihres Spaziergangs. Die passionierte Leserin hat eine Büchersendung zur Postfiliale gebracht. Quelle: Helge Treichel

Die Seniorin, die nur kurz in der Postfiliale der Autowerkstatt Burdinski war, steht in den Schildower Gärten und lässt blinzelnd den Blick schweifen. 49 Grundstücke sind dort in den vergangenen vier Jahren mit Wohnhäusern bebaut worden. Eines der neuesten Häuser hat ein junger Mann mit seiner Partnerin bezogen. Mit fünf Jahren kam er nach Schildow. „Ich finde es schön hier“, sagt der 23-Jährige. „Du hast Ruhe und bis trotzdem schnell in der Stadt“.

Schildow ist der größte Ortsteil der Gemeinde Schildow ist mit aktuell 6640 Einwohnern der größte Ortsteil der Gemeinde Mühlenbecker Land mit insgesamt 15 550 Menschen. Anfang 2020 waren in Schildow 6605 Personen gemeldet. Der Ortsteil wächst an jeder Ecke: Bevölkerungszahlen, Bautätigkeit, Infrastruktur, Gewerbeansiedlungen... Dazu trägt auch die Lage in direkter Nachbarschaft zu Berlin-Pankow und Glienicke/Nordbahn an der B 96 bei. Schildow, 1375 urkundlich verbürgt, entwickelte sich, ähnlich wie Mühlenbeck, zu einem Dorf mit vorrangig landwirtschaftlicher Prägung. Erwähnung fand der Ort 1475 als einer der Ersten in der Mark, wo Mohn und Senf angebaut wurden. Außerdem gedieh die Kartoffel und sogar Maulbeerbäume für die Seidenraupenzucht zierten die Wege.

In Reinickendorf ist auch seine Firma ansässig, derentwegen er seinen Namen und sein Bild nicht in der Zeitung sehen möchte. Zwei Jahre habe er in Berlin gewohnt. Die Erkenntnis kam schnell: „Die Stadt ist nicht meine Welt.“ Ihn zog es zurück zur Familie, die gleich in der Nachbarschaft wohnt. Und auch wenn die Familienplanung noch nicht anstehe, so sei die Wohngegend doch auch gut für Kinder geeignet, findet der Zurückgekehrte und fährt mit dem Auto Richtung Schönfließer Straße davon. In 20 Minuten ist er am Arbeitsplatz.

An der Aus- und Zufahrt des Wohngebietes liegt der leer gezogene Rewe-Markt einsam und verlassen. Am Bauzaun hängt ein Hinweisschild zum Imbiss am Teich. Sebahattin Aydogan verkauft dort seit knapp acht Jahren Döner Hähnchen, Currywurst und Co. Und obwohl nur eine schmale Zaunschneise zu seinem Laden führt, haben er und seine Frau nicht vor, den Standort aufzugeben. „Wir haben viele Stammkunden“, begründet der Berliner sein Beharrungsvermögen. Und ja: Corona habe einen Einschnitt bedeutet. Da aber keine Mietkosten anfallen und es sich um ein Familiengeschäft handelt, sei das zu verschmerzen. Er habe allerdings auch Freunde und Bekannte, die viel schlimmer dran seien.

Sebahattin Aydogan betreibt den „Imbiss am Teich“ – und will den Standort behalten. Quelle: Helge Treichel

Der Imbissbetreiber erwartet, dass auf dem ehemaligen Rewe-Grundstück Wohnungen gebaut werden sollen. So habe er es in der MAZ gelesen. Bau-Fachbereichsleiter Hanns-Werner Labitzky bestätigt auf Nachfrage, dass der Aufstellungsbeschluss für einen diesbezüglichen Bebauungsplan gefasst sei und sich dieser nun in der Umsetzung befinde. Die Gemeinde sei dazu mit dem Eigentümer im Gespräch. Für erneuten Einzelhandel an der Stelle stünden die Chancen ohnehin schlecht, weil dies dem Einzelhandelskonzept widerspreche, so Labitzky. Trotz einiger Verzögerungen gehe es auch mit den Plänen zum Bau eines Pflegeheims mit 80 Plätzen direkt neben dem neuen Rewe voran. Die Oberhavel-Kliniken seien nach seinem Kenntnisstand so weit, den Bauantrag einzureichen.

Dietmar Hubrich, Steinmetz- und Steinbildhauermeister. Quelle: Helge Treichel

Im ehemaligen Bahnhofsgebäude ist seit zehn Jahren der Steinmetz- und Steinbildhauermeister Dietmar Hubrich tätig. Die Werkstatt gehört zum Bestattungshaus Nordend von Thomas Wloch in Berlin-Pankow. Hubrich ist stolz auf das alte Handwerk sowie die Tradition und die Produkte. Sein Können gibt er an die Auszubildende Julie-Felice Hühn weiter. Die 17-Jährige ist gerade mit Knüppel und Zahneisen dabei, einem Sandstein eine gerade und glatte Oberfläche zu verleihen. Schon als Kind sei sie gern handwerklich aktiv gewesen, sagt die junge Berlinerin, die zuvor zwei Schulpraktika beim Steinmetz absolviert hatte.

Die 22-jährige Jaqueline aus Schildow nimmt im örtlichen Jugendklub am Distanzunterricht teil, weil hier beste Bedingungen gegeben sind. Quelle: Helge Treichel

Eine weitere Auszubildende nimmt derweil im „Club4Teen“ am Distanzunterricht teil. Hier habe sie mehr Ruhe und bessere Technik, sagt Jaqueline. Die 22-Jährige möchte Einzelhandelskauffrau werden und ist bereits im Alexa tätig. Klubleiterin Sabine Vehlow stellt die Räume gern zur Verfügung. Gerade für Kinder und Jugendliche sei die Pandemie mit ihren Hygienebestimmungen eine schwere Zeit: „Für manche sind wir schon so etwas wie ein Rettungsanker.“

Sabine Vehlow leitet seit 15 Jahren den „Club4Teen“ an der Schmalfußstraße. Das Klubjubiläum im Dezember musste coronabedingt ausfallen. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel