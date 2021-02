Schildow

Ein in Schildow in der Mittelstraße abgestellter Audi A6 Avant ist in der Nacht zu Dienstag (2. Februar) offenbar gestohlen worden. Der schwarze Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-CK 991 stand am Fahrbahnrand vor einem Grundstück.

Der entstandene Schaden wird mit etwa 20.000 Euro beziffert, die Polizei fahndet nach dem Fahrzeug.

Von MAZonline