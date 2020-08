Schildow

Ein lautes Klingeln ließ Johann Schuster am 31. August 2020 immer wieder aufstehen. Mal klingelte es an der Gartenpforte, mal war es das Telefon. Freunde gratulierten dem Rentner zum 90. Geburtstag. Auch Bürgermeister Filippo Smaldino ( SPD) kam, um zu gratulieren.

Mit am Tisch saß natürlich auch Johann Schusters Frau Hannelore (80). Am 2. Oktober sind die zwei 28 Jahre verheiratet, aber schon 41 Jahre zusammen. Für beide ist es die zweite Ehe. „Meine erste Frau ist sehr früh verstorben“, sagt Johann Schuster. Am 28. Januar 1978 hat er seine Hannelore kennengelernt. An das Datum erinnert er sich noch genau. Denn als Ex-Statistiker kann er gut mit Zahlen. Genau wie Hannelore Schuster. Sie hat früher in einem VEB-Betrieb als Buchhalterin gearbeitet.

Ein schöner Zufall hat die zwei Zahlenfreaks zusammengebracht. „Nach dem Tod meiner ersten Frau bin ich immer mal wieder gerne verreist“, sagt Johann Schuster. Oft waren es Busreisen wie die nach Dresden. „Dort lernte ich einen Mann kennen. Wir haben uns gut unterhalten“, sagt Johann Schuster, der früher gerne radelte und auf dem Rennsteig wanderte. Durch Zufall treffen sich die Männer wieder und zwar in Schöneiche bei Berlin. Johann Schuster hatte dorthin einen Ausflug unternommen. In einer Gaststätte machte er Rast. Eine Betriebsfeier war dort zugange. „Und wen treffe ich dort? Na den Mann aus Dresden“, sagt Johann Schuster. Und Hannelore Schuster ergänzt: „Und das war mein Arbeitskollege.“

Auch Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) kam, um Johann Schuster zu seinem 90. Geburtstag zu gratulieren – mit Schutzmaske natürlich. Für das Foto hat er sie kurz in die Tasche gesteckt. Quelle: Jeannette Hix

Johann Schuster und Hannelore werden aneinander vorgestellt und waren sich gleich sympathisch. Doch erst zwei Monate später sollten sie sich wiedersehen. „Es war Frauentag, der 8. März 1978“, sagt Hannelore Schuster. Ab da unternehmen die zwei immer häufiger Ausflüge wie zum Palast der Republik in Berlin. Lange pendelt er von Berlin Köpenick nach Schildow, wo Hannelore Schuster seit 1961 auf dem Grundstück mit Häuschen und vielen Blumen lebt. Der Garten ist unser Goldstück, unsere Freiheit“, sagt Hannelore Schuster. Das sieht man der grünen Oase an. Der Rasen ist super gepflegt und die Hecke geschnitten. „Inzwischen überlegen wir, ob wir uns doch Hilfe holen. Vieles fällt uns inzwischen schwer.“

Schwer war auch die Kindheit der zwei. Beide sind Kriegskinder. Seine Mutter und Geschwister wurden aus Tschechien vertrieben, hatten eine ungewisse, beschwerliche Reise, bis sie endlich in Falkenberg-Elster landeten. Später ging Johann Schuster zur Polizei, bei der er bis 1963 blieb. „Dann wollte ich weg. Ich bin eher ein Mensch, der vermitteln und nicht befehlen will“, sagt er.

Radeln und Wandern hielt Johann Schuster fit

Hannelore Schuster kam einst aus Pommern. „Auf dem Bahnhof Stettin wurden meine Mutter und ich von meiner Oma und meinen Geschwistern getrennt. In dem Gewirr fiel ich hin. Meine Mutter wurde von den Massen weiter gerissen“, sagt Hannelore Schuster. „Ich war fünf Jahre alt und kam nicht mehr hoch. Leute trampelten auf meinen Rücken. Es war schrecklich.“ Das Schreien des Kindes fiel einem Soldaten auf. „Er schrie immer Stoi, stoi. Doch keiner hörte auf ihn. Dann schoss er in die Luft und die Leute blieben stehen. Dieser Mann hat mir das Leben gerettet.“

Der Mann, der an Johann Schusters Geburtstag mit am Tisch saß, hat nicht nur Blumen und einen Feigenlikör mitgebracht, sondern auch seine Zeit. Interessiert hört er zu, was Johann und Hannelore Schuster zu erzählen haben. Und hat das Ehepaar auch einen Wunsch an den Bürgermeister ihren Heimatort betreffend? Es müsse mehr bezahlbaren Wohnraum für pflegebedürftige Senioren geben, finden die zwei.

Diesbezüglich hat Filippo Smaldino Gutes zu berichten. „Der Bauantrag für das neue Pflegezentrum am Sportplatz ist von den Oberhavel Kliniken gestellt. Ich denke, dass der Bau 2022/23 fertig wird.“

Und dann klingelt es schon wieder. Diesmal steht eine Freundin aus Hohen Neuendorf mit Blumen an der Gartenpforte. Und Johann Schuster macht sich lächelnd auf den Weg zur Tür, um der Freundin zu öffnen und den Bürgermeister zu verabschieden.

Von Jeannette Hix