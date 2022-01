Schildow: Christian Knaak nimmt Oberhaveler Ehrenamtspreis entgegen

Mühlenbecker Land

Zusammen mit der Mittelbrandenburgischen Sparkasse würdigt der Landkreis Oberhavel jährlich Menschen, die ihre Freizeit für gute Zwecke opfern. Aus der Gemeinde Mühlenbecker Land wurde in diesem Jahr Christian Knaak aus Schildow geehrt. Wie schon im vergangenen Jahr musste auch dieses Mal wegen der Corona-Maßnahmen die traditionelle Festveranstaltung im Kreistagssaal zu Ehren der Preisträger ausfallen.

Landrat Ludger Weskamp beauftragte erneut die Bürgermeister, die Preisträger ihrer Kommunen in seinem Namen zu ehren. Bürgermeister Filippo Smaldino freute sich über die Gelegenheit, „seinem“ Kandidaten den Preis und die Urkunde des Landkreises persönlich zu überreichen und sprach ihm seinen herzlichen Dank aus: „Ihr Engagement für Ihre Mitmenschen verdient meinen Respekt und unsere höchste Anerkennung“.

Engagiert sich auch für die Ausbildung der Einsatzleute

Bereits im Alter von elf Jahren ist Christian Knaak in die Jugendfeuerwehr Schildow eingetreten. 2003 wechselte er in die Einsatzabteilung der aktiven Wehr. Von Anfang an war sein Engagement in der Feuerwehr groß. Damit trat er in die Fußstapfen seines Großvaters und seines Vaters, die beide von jeher in der Freiwilligen Feuerwehr Schildow aktiv waren. Christian Knaak absolvierte alle Ausbildungslehrgänge und besuchte mehrfach die Feuerwehrschule in Eisenhüttenstadt.

Er engagierte sich für die Ausbildung anderer Einsatzkräfte und übernahm oftmals die wöchentliche Ausbildung. Der Familienvater selbst bildete sich ebenfalls stets weiter fort, besuchte Speziallehrgänge und absolvierte im Sommer 2021 den Zugführerlehrgang an der Feuerwehrschule. 2017 wurde Christian Knaak zum Brandmeister befördert. Sein fundiertes Wissen, seine gute Ausbildung und seine praktischen Erfahrungen setzt er im Ehrenamt Feuerwehr täglich um.

Liest bei Christvespern die Weihnachtsgeschichte

Darüber hinaus ist Christian Knaak seit 2004 im Gemeindekirchenrat aktiv – abermals geprägt durch seinen Großvater Kurt Knaak, der seinerzeit der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates in Schildow war. Schwerpunkt seiner Arbeit im Gemeindekirchenrat sind die vielen Bauvorhaben in der Kirchengemeinde. Insbesondere seine Sachkompetenz in baulichen und technischen Fragen und sein Organisationstalent kommen der Gemeinde zugute.

Er setzt sich dafür ein, dass die kirchlichen Räumlichkeiten für die öffentliche Arbeit ansprechend und funktional sinnvoll ausgestattet werden. So war er an der Restaurierung der Schildower Kirche ebenso wie am Ausbau des Jugendraumes im Pfarrhaus Mühlenbeck maßgeblich beteiligt. Christian Knaak vertritt die evangelische Gemeinde zudem in der übergeordneten Synode des Kirchenkreises und ist dort im Bauausschuss aktiv. Traditionell übernimmt er in den Christvespern die Lesung der Weihnachtsgeschichte. Nicht zu vergessen die Flüchtlingsarbeit, in der er sich von Beginn an sehr engagiert hat.

Von MAZonline