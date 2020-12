Schildow

Der Schildower Hort, der aktuell für 102 Kinder zugelassen ist, soll auf eine Kapazität von bis zu 365 Kindern erweitert werden. Darin sind sich die Kommunalpolitiker weitestgehend einig. Darüber, wie das geschehen soll, ist nun von CDU, SPD, Bündnisgrünen, Freien Wählern und AG Mühlenbecker Land eine dritte Variante ins Spiel gebracht worden. Die Gemeindevertretung beauftragte die Verwaltung am Montagabend per Änderungsantrag mehrheitlich damit, ein Aufstocken des Bestandsgebäudes aus den 1930er-Jahren hinsichtlich der technischen Machbarkeit und des Kostenaufwandes zu prüfen. Das Ergebnis soll möglichst bis zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 24. Februar vorgelegt werden.

Ursprünglich sollte erweitert werden

Ursprünglich hatte die Gemeindeverwaltung den Plan vorgelegt, das ehemalige Schulgebäude mit einem mehrstöckigen Anbau um Platz für weitere 263 Kinder zu erweitern. Kosten von rund 7,8 Millionen Euro sind dafür laut Schätzung veranschlagt worden. Auf Vorschlag mehrerer Fraktionen sind diesen Plänen dann die Kosten für einen Komplettneubau entgegengesetzt worden: gut zwölf Millionen Euro für Abriss, Bebauungsplanverfahren und Neubau.

Anzeige

Bauamtsmitarbeiter: Bloßes Aufstocken genügt nicht

Ein blankes Aufstocken des Gebäudes würde allerdings nicht ausreichen, um den erwarteten zusätzlichen Platzbedarf abdecken zu können, machte Hochbau-Fachdienstleiter Tino Matzke auf MAZ-Nachfrage deutlich. Die zusätzliche Etage sei mit einem Verstärken der Fundamente technisch sicherlich machbar, würde aber lediglich rund 40 zusätzliche Hortplätze ermöglichen. Ohne zusätzlichen Anbau bliebe somit eine Lücke von 222 Plätzen übrig.

CDU-Fraktion wirbt für Komplettneubau

Ein Neubau würde für alle Kinder gleichermaßen große, moderne und transparente Räume ermöglichen, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Mario Müller. Jeder, der sich mit dem Bauen auskenne, wisse auch um die Tücken und Unwägbarkeiten, die häufig mit Veränderungen an Bestandsobjekten verbunden seien. Bei einem Komplettneubau ließe sich möglicherweise auch der Jugendklub mit in das Projekt integrieren.

Generalkritik von Gerhard Peter

Gegen eine Neuplanung sprach sich Gerhard Peter ( SPD) vehement aus, und stellte sich damit gegen seine Fraktion. Das Ursprungsprojekte, das auch von der Hortleitung favorisiert werde, ermögliche eine Fertigstellung bis Ende 2021/Anfang 2022 und bewahre die Gemeinde vor enormen Mehrkosten und einem Zeitverzug von fünf Jahren, sagte er.

Verwaltung will Prognose beauftragen

Dass Anbau und Sanierung sowie der Neubau jeweils Vor- und Nachteile hätten, räumte Bürgermeister Filippo Smaldino ( SPD) ein. Der Politik obliege nun eine Entscheidung darüber. Die Verwaltung schlage im Zuge der Haushaltsplanung für 2021 vor, mit einer Studie die Bedarfszahlen der Gemeinde in den Bereichen Kita, Hort und Schule ermitteln zu lassen (Kosten: 75 000 Euro).

Von Helge Treichel