Schildow

Am Freitagmorgen (24. September) bemerkten Hauseigentümer im Lärchensteig in Schildow, dass ihr Gartenhaus aufgebrochen wurde. In diesem befanden sich zwei Fahrräder der Marke „Serious“, welche durch zwei männliche Täter entwendet wurden. Da das Grundstück über Videoaufzeichnungen verfügt, konnten Aufnahmen gesichert werden. Diese zeigen beide Täter beim gewaltsamen Einbruch. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet.

Von MAZonline