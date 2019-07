Schildow

Am Freitagnachmittag wollte ein Neujähriger mit seinem Kinderfahrrad über die Hauptstraße in Schildow gehen, und lief aus Unachtsamkeit vor den VW eines 19-Jährigen. In Folge dessen stürzte der Junge und zog sich Schürfwunden am Kopf und Beinen zu, wobei er zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus Berlin Buch gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 600 Euro, wobei das Fahrrad nicht mehr fahrbereit war.

Von MAZonline