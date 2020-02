Die weitere Gestaltung des Dorfangers in Schildow steht in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 24. Februar auf der Tagesordnung. Bereits seit 2016 machte sich die Ortsgestaltungsgruppe unter der Leitung von Ortsvorsteherin Silvia Gaideck (parteilos) und Gemeindevertreter Hartmut Lackmann (Die Linke) Gedanken zur Neugestaltung des Dorfangers.