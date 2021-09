Schildow

Endlich wieder etwas unternehmen dürfen – das freut auch die Mädchen und Jungen Europaschule am Fließ in Schildow. Denn sie haben in dieser Woche Besuch aus der Partnerschule in Wien bekommen. Gestern, berichtete Schulrektorin Ines Meier, wurde kurzerhand ein Europasporttag ausgerufen. Das Sportlehrerteam um Martina Schünemann hatte sich ein Programm für die zwei Stunden ausgedacht, die lachend, kreischend und rennend miteinander verbracht wurden.

Etwas wacklig, aber sie hält: die Pyramide aus Wiener und Schildower Kindern. Quelle: Enrico Kugler

Angereist waren die Wiener bereits am Montag. Für fast alle der neun- und zehnjährigen Österreicher sei es der erste Besuch in der deutschen Hauptstadt, erzählte Julia Kutrowatz, Lehrerin an der Partnerschule. Am Dienstag ging es dann zunächst gemeinsam in den Zoo. „Die Kinder haben sich gleich vermischt und sind dann losgezogen“. Kontaktschwierigkeiten gibt es in diesem Alter noch nicht, auch wenn die Beschränkungen der Pandemie auch hier einige Spuren hinterlassen hätten, so die Schildower Sportlehrerin Schünemann.

Die Partnerschaft besteht seit zwei Jahren, fügte Ines Meier hinzu. „Dass erst jetzt der erste Besuch zustande kommt, ist ebenfalls Corona geschuldet“.

Nach dem Zoobesuch am Dienstag stand am Mittwoch gemeinsamer Sportunterricht auf dem Programm. Quelle: Enrico Kugler

Bedauert wurde von allen, dass der dritte im Bunde, die Kinder aus der Prager Partnerschule der Schildower, in dieser Woche nicht dabei sein konnten. Tschechien hat Deutschland als Risikogebiet eingestuft, bei der Rückreise müssten die Prager Schüler in Quarantäne.

Am Freitag geht es per Flieger heim

Den Donnerstag verbringen Schildower und Wiener Kinder bei einem Ernährungsprojekt, welches gemeinsam ausgearbeitet wird. Dann heißt es auch schon wieder, Lebewohl zu sagen. Die Österreicher werden noch eine Nacht in der Unterkunft in Berlin verbringen, ehe es am Freitag mit dem Flugzeut wieder zurück in die Heimat geht.

Von Björn Bethe