Ein brennendes Auto hat am Sonnabend gegen 21.30 Uhr für einen Feuerwehreinsatz in Schildow gesorgt. Die Polizei hegt den Verdacht, dass das Auto angesteckt wurde.

Schildow: Renault Twingo geht in Flammen auf – Polizei vermutet Brandstiftung

Schildow: Renault Twingo geht in Flammen auf – Polizei vermutet Brandstiftung

Kostenlos bis 11:40 Uhr Schildow: Renault Twingo geht in Flammen auf – Polizei vermutet Brandstiftung