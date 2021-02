Schildow: Tempo 30 an der Heidekrautbahn beschlossen

Schildow

In der Straße „An der Heidekrautbahn“ in Schildow soll eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden. Ein diesbezüglicher Antrag soll von der Gemeinde beim Straßenverkehrsamt des Landkreises eingereicht werden. Das beschlossen die Gemeindevertreter auf Antrag der Verwaltung in ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend einstimmig.

Zuvor hatte Bau-Fachbereichsleiter das Tempolimit verteidigt. „Wir wollen hier keine Umgehungsstraße“, sagte er während der Debatte. Vielmehr solle die neu gebaute Straße dem untergeordneten Verkehr vorbehalten sein. Insbesondere sei das Tempolimit für die Pläne der Oberhavel-Kliniken angezeigt, die in Nachbarschaft des Bahnhofs und des neu gebauten Rewe-Marktes in naher Zukunft ein Pflegeheim errichten wollen. Angesichts der klaren Situation sprach sich auch Ortsvorsteherin Silvia Gaideck (parteilos) dafür aus, die Vorlage nicht noch einmal in den Ortsbeirat und die Fachgremien zu verweisen, sondern direkt darüber abstimmen zu lassen.

Tempo-30-Zone ist der einzige Weg

Das Einrichten einer Tempo-30-Zone sei erforderlich, da diese Geschwindigkeitsbegrenzung auf Grundlage der Verkehrsplanung der Gemeinde von der Verkehrsbehörde angeordnet werden könne, heißt es in der Beschlussbegründung. Hierzu sei das erforderliche Einvernehmen mit der Gemeinde in Form dieses Beschlusses herzustellen. Die Anordnung der Geschwindigkeitsbegrenzung ohne Zonenbeschilderung (Verkehrszeichen 274) sei nur in Gefahrenlagen, bei Lärmimmissionen oder Straßenschäden möglich und in der Straße „An der Heidekrautbahn“ nicht erfolgversprechend. Das ebenfalls vom Ortsbeirat ursprünglich beantragte Verbot für Fahrzeuge aller Art mit dem Zusatz auf Anlieger und Fahrradfahrer frei widerspreche der derzeitigen Widmung der Straße. Die aktuelle Widmung schließt sämtliche Verkehrsarten und Verkehrsteilnehmer zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsfläche ein. Die Beschränkung auf eine bestimmte Personengruppe (Anlieger und Radfahrer) hätte ein Teileinziehungsverfahren zur Folge.

Verwaltung nimmt Stellung

Aus Sicht der Verwaltung wäre eine Beschränkung auf die Nutzung von Anliegern nicht zielführend. Anlieger seien auch Besucher des Lebensmittelmarktes und auch Nutzer der Parkflächen am Bahnhofsgebäude. Eine Differenzierung, wer tatsächlich Anlieger ist, werde kaum beziehungsweise nicht möglich sein. Darüber hinaus gehöre die Straße, die einen Lebensmittelhandel und öffentliche Parkflächen erschließt, nicht zu einer klassischen Anliegerstraße zum Beispiel einer Straße in einem reinen Wohngebiet.

