Schildow

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag versuchten bisher unbekannte Personen, durch Aufhebeln einer Schiebetür in eine Einrichtung der Tagespflege in der Traubeneichenstraße einzudringen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch Stand, so dass die Täter nicht in das Gebäude gelangten. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 500 Euro beziffert.

Von MAZonline