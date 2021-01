Schildower Grundschule reagiert kurzfristig auf neue Regelungen

Mühlenbecker Land

Stimmen dringen am Montagvormittag durch die geöffneten Fenster der Schildower Europaschule am Fließ. An diesem ersten Schultag des Jahres 2021 scheint alles wie immer, jedoch handelt es sich um die von Bund und Ländern beschlossene Notbetreuung. In der ersten und zweiten Jahrgangsstufe sind jeweils elf Kinder anwesend, in der dritten und vierten jeweils drei. Macht in Summe 28 von insgesamt 442 Mädchen und Jungen. Die Jahrgangsstufen werden getrennt betreut. Für den Distanzunterricht steht nahezu die volle Personalstärke der Lehrerschaft zur Verfügung: Lediglich zwei der 28 Kollegen sind ausgefallen, resümiert Schulleiterin Ines Meier.

Ansonsten hat die Schulleiterin viel Lob für das Kollegium übrig. Bis zum späten Abend des 3. Januar seien noch ein Antrag auf die Notbetreuung bearbeitet worden, um alle mitzunehmen. Außerdem gebe es eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Hortkollegen. Schwierigkeiten habe es eher auf der Elternseite gegeben, weil diese zum Teil nicht die nötigen Unterlagen von ihren Arbeitgebern vorlegen konnten, da nicht alle Verantwortlichen erreichbar waren.

Insgesamt 71 Anträge auf Notbetreuung bewilligt

Im Schildower Hort seien mit Stand vom Montagnachmittag insgesamt 38 Anträge auf eine Notbetreuung genehmigt worden, sagte Fachbereichsleiter Frank Möricke aus dem Rathaus. Tatsächlich betreut wurden laut der Meldung aus der Schule an diesem Tag allerdings lediglich 15 Kinder, so Möricke. Das liege unter anderem am möglichen Urlaub der Eltern und könne sich täglich ändern. Für die Hortgruppe in Summt seien drei Genehmigungen für eine Notbetreuung erteilt worden, für die Hortgruppe in Summt drei und für die in Zühlsdorf zwei. Für die Notbetreuung im Hort in Mühlenbeck lägen im Rathaus 24 bewilligte Anträge vor, schildert Möricke die aktuelle Situation.

Mutter befürchtet Probleme bei Notbetreuung

Eine Mutter von zwei Viertklässlern hatten vor Beginn der Notbetreuung über die sozialen Medien die Befürchtung geäußert, dass die Kinder trotz des Wintereinbruchs weitestgehend auf dem Schulhof betreut werden. Dies sei nicht erforderlich, da die geltenden Abstandsregeln bei der aktuellen Kinderzahl in der Notbetreuung ohne Probleme eingehalten werden können, sicherte Schulleiterin Ines Meier zu. Auch die Befürchtung, wonach die gestellten Aufgaben somit nicht am Vormittag während der Notbetreuung erledigt werden können, kann sie damit entkräften – ganz so, wie es auch im Elternbrief mitgeteilt wurde: „In dieser Zeit werden dieselben Aufgaben bearbeitet, welche alle anderen Schüler/innen im Distanzunterricht zu Hause lösen.“ Zudem erfolge die Betreuung entsprechend des regulären Stundenplans. Die besorgte Mutter möchte nun erst einmal die erste Schulwoche abwarten, bevor sie sich weiter zum Thema äußert.

Rektorin wünscht sich Präsenzunterricht

Wie es nach dem 10. Januar weitergeht, dazu lägen der Schulleitung auch noch keine weiteren Informationen vor, sagte Ines Meier. Die Rektorin wünscht sich allerdings, dass der Schulbetrieb nach dem 10. Januar wieder in Form eines Präsenzunterrichts aufgenommen werden kann. Dafür würde sie die Klassen gerne teilen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. In der ersten Woche könnte die erste Hälfte von Montag bis Mittwoch in der Schule unterrichtet werden und die zweite Hälfte am Donnerstag und Freitag, in der zweiten Woche umgekehrt. Wer nicht in der Schule ist, arbeitet zu Hause. Der Präsenzunterricht stelle sicher, dass auch wirklich alle Kinder mitgenommen würden, sagt Ines Meier. Beim Distanzunterricht sei es nur schwer möglich, auf individuelle Besonderheiten einzugehen und sicherzustellen, dass die Kinder den Lehrstoff auch tatsächlich verinnerlicht haben. Sinn und Zweck sei es schließlich auch nicht, dass die Eltern im Hintergrund die Aufgaben erledigen und die Kinder nicht aktiv beteiligt sind. Vor Weihnachten habe sich zudem gezeigt, dass immerhin 24 Kinder aus verschiedensten Gründen gar nicht am Distanzunterricht teilgenommen haben. Diese zumeist ausstattungsmäßig oder technisch begründeten Erscheinungen würde sie gerne vermeiden, erläutert Ines Meier die Beweggründe.

Von Helge Treichel