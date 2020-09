Schloss Dammsmühle: Viel Zuspruch für Restaurant- und Hotelprojekt

Schönwalde/Mühlenbeck

Das Schloss und die Parkanlage von Dammsmühle sollen in den nächsten Jahren behutsam wiederhergestellt und zu einem gastronomischen und touristischen Höhepunkt entwickelt werden. Das diesbezügliche Projekt stellten der Investor Roland Mary, der Landschaftsarchitekt Stefan Pulkenat und der Architekt Wolfgang Keilholz am Dienstagabend während einer Bürgerinformation in der Schönwalder Sporthalle vor. Das Wiederherstellen des Dankmals sowie das Einbetten des Anwesens in die Natur stünden bei dem Vorhaben im Vordergrund. Die Sanierungsarbeiten am Schlosses haben bereits begonnen. Von der insgesamt geplanten Investitionssumme von knapp 40 Millionen Euro sei bereits rund ein Viertel in das Anwesen geflossen, sagte der Investor.

Es sollen ein 80-Zimmer-Hotel im ländlichen Stil sowie einige kleine Hütten entstehen – insgesamt rund 280 Betten. Zur Anlage sollen eine moderne Wellnessoase und ein Kino gehören. Außerdem sollen nach dem Willen des Berliner Promi-Gastronoms Roland Mary, der unter anderem das Restaurant „Borchardt“ am Gendarmenmarkt betreibt, in Schönwalde zwei Restaurants und eine Bibliothek entstehen. „Was hier auf den Teller kommt, stammt aus der Region und von benachbarten Bauernhöfen, Bäckereien und metzgern“, versichert Mary. Morgens werde die frische Milch vom Nachbarhof vor der Tür des Gastes stehen.

Planer Stefan Pulkenat, Investor Roland Mary und Verwaltungsvertreterin Katrin Bornkessel in der Bürger Quelle: Helge Treichel

Da sich die Planung in einem sehr frühen Stadium befinde, seien aktuell noch keine klaren aussagen zum endgültigen architektonischen Erscheinungsbild möglich. Klar sei aber bereits, dass die Architektur durch eine Kombination aus modernen Elementen und einem zur Landschaft passenden Stil geprägt werde. Die Landschaftsplanung und das Planverfahren habe das Büro Stefan Pulkenat übernommen. Bauherr ist die Projektentwicklungsgesellschaft Projekt Schloss Dammsmühle GmbH, für die sowohl Roland Mary als auch Josef Schrattbauer als Geschäftsführer fungieren. Das Schloss selbst werde vom Architekten Wolfgang Keilholz restauriert und modernisier und soll im Sommer oder Herbst 2021 fertig werden.

Das Interesse an den Informationen zum Schloss Dammsmühle war sehr groß. Die Bürger zeigten sich erleichtert, dass endlich Bewegung in das Projekt kommt, und hinterfragten, in wie weit sie künftig noch Zugang zu der Anlage haben werden. Quelle: Helge Treichel

Prinzipiell sei die Anlage öffentlich zugänglich, beantworteten die Vertreter des Projektes bange Anwohner-Fragen. Auch der zusätzliche Straßenverkehr halte sich sehr in Grenzen. Ob der See weiter mit dem Fahrrad umrundet werden dürfe, sei aber schwer zu beantworten und hänge davon ab, ob das grundsätzlich erlaubt sei. Direkt wurde auch die Befürchtung geäußert, über die Preise ausgesperrt zu werden. Nach den Worten von Roland Mary werde sich das Angebot „eher im mittleren Preisbereich“ bewegen. „Das ist mein erstes Hotel. Ich bin leidenschaftlich Dienstleister und kann mir denken, dass es toll wird“, sagte er. Als Sterne-Bewertung werde eine „vier plus“ angestrebt. Die Befürchtung, dass ein Investor zum wiederholten Male überfordert sein könnte, zerstreute Mary. „Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt“, sagte er und verwies zusätzlich auf die Kooperation mit einer Bank.

Bürgermeister Oliver Borchert (Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz) stellte sich hinter das Projekt. „Ich freue mich darauf“, sagte er: „Das ist genau das, was die Gemeinde braucht.“ Die Anlage werde über Wandlitz hinaus „Strahlwirkung erzielen.“ Das zustimmende Votum der 80 bis 100 Anwesenden nehme er in die Gemeindevertretung mit.

Historische Ansicht vom Rosengarten im Schlosspark. Quelle: Archiv Reinhard Musold

Die in den Jahren 1894 bis 1898 durch den Berliner Leutnant Friedrich Wollank zu einem opulenten Landsitz gestaltete Schlossanlage wurde in den 1940er-Jahren von den Nationalsozialisten enteignet und diente später dem Ministerium für Staatssicherheit ( MfS). Nach 1991 wurden Schloss und Park den jüdischen Alteigentümern zurückgegeben. Im Anschluss wurde die Immobilie mehrfach verkauft und 2018 von Projekt Schloss Dammsmühle GmbH erworben.

