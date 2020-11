Seit Anfang September gibt es eine neue Ampel auf der B 96a in Schönfließ. Die Anlage wurde installiert, um einen Unfallschwerpunkt zu entschärfen. Die Kehrseite sind Staus im Berufsverkehr. Jetzt soll gegengesteuert werden.

Die Anfang September in Betrieb gegangene Ampelanlage am Abzweig Mühlenbeck in Schönfließ. Quelle: Robert Roeske