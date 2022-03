Schönfließ: Diebesbande flüchtet mit dem Bus und wird von Zeugen verfolgt

Schönfließ

Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in Schönfließ sprach am Montag gegen 18.30 Uhr einen Zeugen in der Filiale an, weil drei Männer zuvor im Markt Waren entwendet hatten. Die drei 17, 28 und 30 Jahre alten Männer flüchteten in einem Linienbus in Richtung Hennigsdorf, dem der Zeuge folgte. Dadurch konnte die Polizei die Täter stellen. Auf dem Parkplatz des Marktes in Schönfließ hatten sie ihr Auto zurückgelassen, in dem der beim Diebstahl genutzte Rucksack und Diebesgut sichergestellt werden konnte.

Polizei findet Diebesgut im Auto der Bande

Im Fahrzeug befanden sich rund 250 Getränkedosen, mehrere Flaschen Spirituosen und Lebensmittel. Das in Berlin zugelassene Fahrzeug war durch die Zulassungsbehörde zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Der 17-Jähriger gab an, den Skoda gefahren zu haben. Jedoch war der junge Mann nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis.

Der 28-Jährige führte eine EC-Karte mit, die nach einer Unterschlagung zur Fahndung ausgeschrieben war. Unter Hinzuziehung eines Dolmetschers erhielten die Männer rechtliches Gehör. Unter anderem wegen Bandendiebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt die Kriminalpolizei.

