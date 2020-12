Schönfließ

Eine bisher unbekannte Person betrat am Sonntagnachmittag gegen 17.05 Uhr das Grundstück eines Reihenendhauses im Ebereschenweg in Schönfließ und gelangte durch gewaltsames Aufdrücken der rückwärtig gelegenen Terrassentür in das Innere des Hauses.

Reihenhaus steht leer

Die Räumlichkeiten werden derzeit saniert und stehen deswegen leer. Nach erster Inaugenscheinnahme wurde nichts entwendet. Der Einbrecher konnte unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf

Von MAZonline