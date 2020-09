Schönfließ

Es war zunächst nur so eine Idee, die der Schönfließer Landwirt Felix Schneermann gegenüber Ortsvorsteher Mario Müller ( CDU) geäußert hatte, um der Bevölkerung und ganz speziell den Kindern die Landwirtschaft etwas näher zu bringen. Der Kommunalpolitiker war sofort begeistert und steckte damit ganz schnell auch Kitaleiterin Daniela Constantini an. Gesagt, getan: Am Montagvormittag stiefelten 20 Vorschulkinder der Entdeckergruppe aus der Kita am Schlosspark Schönfließ den Summter Weg entlang über einen Bahnübergang bis zu einer Stallanlage. Dort hatte der 26-jährige Landwirt eine winzige Schneise in den Mais geschlagen – ein geheimer Zugang zu zum etwa 1,5 Hektar großen Kartoffelacker mitten im Maisfeld. „Die zweibeinigen Schweine machen meist mehr Schaden als die vierbeinigen“, begründet er das Versteckspiel.

Die Kinder begannen begeistert mit den Händen in der Erde zu wühlen und die Früchte in ihre mitgebrachten Körbe einzusammeln. Die meisten hatten extra gummierte Regenhosen und Stiefel angezogen. „Wer heute sauber bleibt, hat etwas falsch gemacht“, gibt Erzieherin Luci Becker die Losung des Tages heraus. Damit die Feldarbeit etwas erleichtert wird, gräbt Mario Müller die Erdhügel mit der Schippe auf und legt die meisten der Kartoffeln bereits frei. Zuerst sind die rotschaligen der Sorte „Laura“ dran, es folgen die mehlige „Vineta“ und die nahezu identisch aussehende „Belana“. Die drei Sorten hatte Felix Schneermann eingangs vorgestellt und nicht verschwiegen, dass die Pflanzen einmal gegen Schädlinge gespritzt worden seien. Ansonsten hätten sie frei und natürlich wachsen können.

Es sei Bestandteil des Kitakonzeptes, den Kindern Gartenbau und Landwirtschaft vor Augen zu führen, sagt die 52-jährige Kitaleiterin. In der Einrichtung gebe es deshalb auch einen kleinen Garten mit Tomaten, Bohnen, diversen Beeren und Kräutern. „Mehr davon“, sind sich am Ende der Aktion alle einig.

Von Helge Treichel