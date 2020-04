Schönfließ

Die mobile Fußgängerampel in Schönfließ-Bieselheide wird durch eine stationäre Anlage ersetzt.

Die Bauarbeiten an der Glienicker Chaussee, Höhe Stieleichenstraße in Schönfließ beginnen am Montag, 4. Mai. Das teilt der Landesbetrieb Straßenwesen mit.

Die derzeitig mobile Bedarfsampel an dieser Stelle ist dann vorübergehend außer Betrieb. Etwa vier Wochen wird es dauern, bis die neue stationäre Ampelanlage fertig ist.

Die Ampel, die bei Bedarf von Fußgängern eingeschaltet wird, soll die Verkehrssicherheit verbessern. Profitieren könnten vor allem die Werkstatt für Menschen mit Behinderung, die Kita Glienicke in der Bieselheide, die Fahrgäste im Schüler- und Linienverkehr, die Nutzer des Sport- und Bolzplatzes Bieselheide sowie Radfahrer und Jugendliche des Jugendtreffs.

