Schönfließ: Polizei sucht mit Phantombild nach Einbrecher

Schönfließ

Nach einem Einbruch am 12. August 2020 in der Straße Am Anger in Schönfließ sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Täter. Dieser war gegen 13 Uhr in einer Wohnung von dem Wohnungsinhaber überrascht worden und daraufhin mit einem blauen Seat Toledo mit polnischem Kennzeichen geflohen. Der Täter wird auf etwa 20 Jahre geschätzt, trug einen Dreitagebart und war mit einer kurzen grauen Jeanshose und einem roten T-Shirt bekleidet. Er trug außerdem ein schwarzes Basecap und eine schwarze Umhängetasche mit der Aufschrift „Guess“ bei sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Person oder Angaben zu dessen Aufenthalt machen können, sich bei der Polizei in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301–8510 zu melden.

Von MAZonline