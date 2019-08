Schönfließ

An der Kreuzung, an der die Dorfstraße und spätere Mühlenbecker Chaussee auf die Schildower Chaussee (B 96a) stößt, soll in naher Zukunft eine Ampelanlage eingerichtet werden. Darüber informierte Ortsvorsteher Mario Müller ( CDU) in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates Schönfließ am Mittwochabend. Die Verkehrsrechtliche Anordnung der Verkehrsbehörde in Oranienburg liege vor. Wann der Landesbetrieb die Anlage installiert, stehe indes noch nicht fest, so Müller.

Der Ortsvorsteher begründete die Maßnahme mit etlichen Unfällen an dem unübersichtlichen Knotenpunkt. Vorherige Maßnahmen wie ein Stop-Schild oder Fahrbahnmarkierungen hätten nicht den erhofften Erfolg gebracht. Deshalb bleibe nur noch die Ampelregelung, so der Ortsvorsteher.

Verkehrsinsel in Höhe Pflanzenmarkt angeregt

Der Ortsbeirat befasst sich im Anschluss mit weiteren Verkehrsthemen. Einstimmig votierten die Mitglieder dafür, von der Verwaltung die Möglichkeiten zum Bau einer Verkehrsinsel in Höhe Pflanzenmarkt (Glienicker Chaussee/Dorfstraße) prüfen zu lassen. Das solle nicht nur den Verkehr beruhigen, also das gefahrene Tempo drosseln, sondern zugleich als Querungshilfe in Richtung Bolzplatz dienen.

Ebenso einhellig wurde die Gemeindeverwaltung damit beauftragt, die Kosten für den Einbau von verkehrsberuhigenden Fahrbahnschwellen im Feldweg zu prüfen. Denn diese Strecke, die in einem verkehrsberuhigten Bereich liegt, werde von vielen Kraftfahrern als Schleichweg in Richtung Glienicke beziehungsweise Bergfelde und Hohen Neuendorf genutzt, erläuterte Mario Müller. Zahlreiche Anwohner hätten sich bei ihm bereits über den Durchgangsverkehr und die oftmals überhöhte Geschwindigkeit der Kraftfahrer in diesem Bereich beschwert. Laut seinem Vorschlag soll der Bau von insgesamt sieben Schwellen geprüft werden.

Freude über den Bürgerhaushalt

Wie zuvor bereits in Schildow und Zühlsdorf, war am Mittwoch auch in Schönfließ der Bürgerhaushalt vorgestellt worden. Die Beiratsmitglieder freuten sich über die zahlreichen Vorschläge – vom Trimm-Dich-Pfad über Spielplätze bis hin zum Wetterhäuschen.

Einstimmig empfahlen die Schönfließer, den ebenfalls vorgestellten Lärmaktionsplan zu billigen und öffentlich auszulegen. „Da sind wir in Schönfließ bereits gut aufgestellt“, resümierte Mario Müller mit Verweis auf die verkehrsberuhigten Zonen.

Nächster Schritt für „Wohnen am Gutsparkt“

Ebenfalls einhellig empfahl der Ortsbeirat die sogenannte Abwägung der eingegangenen Hinweise zum Bebauungsplan Nr. 21a „Wohnen am Gutspark“. Ihn freue der erfolgte Verkauf des Grundstücks, so der Ortsvorsteher und er drückte seine Hoffnung aus, dass das Wohnungsbauprojekt (Einfamilienhäuser) in spätestens zwei Jahren realisiert und ein Schandfleck beseitigt ist.

Von Helge Treichel