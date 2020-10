Die Buswendeschleife in Mühlenbeck soll sicherer für die Kinder und Jugendlichen werden. Elternvertreter wollen deshalb gemeinsam mit der Polizei am Donnerstagmorgen auf die gefährliche Situation zu den Stoßzeiten aufmerksam machen.

Schwierige Verkehrssituation: Eltern planen Demonstration am Schulcampus

