Sie bringt die Kunst in die Mönchmühle – die alte Müllerwohnung soll in diesem Jahr saniert werden

Mühlenbeck

Die Liste der Kunstschaffenden ist lang: Viola Bendzko, Andrea Brabetz ,Armin Mino Metzger, Helga Dieckmann, Marita Liiten, Giuliana Del Zanna, Ursula Kelm. „Und, und, und. Ich habe schon rund 50 Künstlerinnen und Künstler hier ausgestellt“, sagt Angelika Pleger. All diese Kreativen hat die 70-jährige aus Schildow dafür gewinnen können, ihre Werke in der Mönchmühle auszustellen. Die Kunst- und Kulturpädagogin ist für ihr Engagement nun von der Gemeinde Mühlenbecker Land ausgezeichnet worden. „Ich freue mich für die Mühle und auch für die Schildower Dorfkirche, dort gibt es Einzelausstellungen“, sagt Angelika Pleger.

Anno 1998 ist sie mit ihrem Mann aus Berlin-Pankow nach Schildow gezogen. Die historische Mühle hat sie damals schon immer fasziniert – damals sei es eine Ruine gewesen. Allein: Angelika Pleger hatte keine Zeit für allzu viel Engagement im Förderverein Historische Mönchmühle. Sie hatte mehr als 20 Jahre lang eine Professur für Kunst- und Kulturpädagogik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin-Karlshorst, 2014 ging sie dann in den Ruhestand. „Ich habe immer gesagt, dass ich dann hier bei der Mönchmühle richtig einsteigen will“, so Pleger. Sie hatte viele Kontakte zu Künstlern, national wie international. Zudem malt sie mit Kindern der Kita „Spatzenhaus“, die Arbeiten der Kinder werden auch ausgestellt. Beliebt seien auch Gesprächsabende mit kreativem Anteil. „Ich habe den Gemeinderaum der Kirche dafür, das läuft prima“, so Angelika Pleger.

Angelika Pleger engagiert sich seit 2014 im Verein. Quelle: Enrico Kugler

Die Mühle findet sie einen reizvollen Ort, um Kunst auszustellen. „Die Künstler wollen keine weißen Galeriewände. Der Charme des Unfertigen fasziniert sie. Auch die Mühlengeräte kommen bei ihnen gut an“, erklärt die Ehrenamtlerin. Zweimal im Jahr gibt es die großen Mühlenfeste, da würde die Galerie fast überrannt. „Da machen wir es wie in Berliner Clubs, mit Mann an der Tür“, erklärt Angelika Pleger. Es gebe wenige Aktbilder und Karikaturen – man brauche schließlich große Werke für die alte Mühle. „Wir sind ganz frei, zwischen gegenstandsgebunden bis abstrakt.“

Von Mai bis Mitte Juli gibt es die erste Ausstellung im Jahr, die zweite von Mitte Juli bis Anfang Oktober. „Dann müssen wir zumachen, weil es keine Heizung gibt. Da würden die Arbeiten leiden“, so Angelika Pleger. In der Coronazeit ließ sie sich etwas Spezielles einfallen. Im Foyer hat sie einen Riegel einbauen lassen – sechs Meter lang, drei Meter hoch. Kunst im Fenster, so hieß die Aktion. „Da haben wir jede Woche einen anderen Künstler ausgestellt. Das konnten die Leute von der Straße aus sehen“, so Pleger. Wie es in diesem Jahr läuft, sei aufgrund der Pandemie noch unklar. „Wir sind da noch im Gespräch, lassen uns aber nicht ausbremsen“, sagt die 70-Jährige.

Die Mühle wird sukzessive saniert

Das tut auch der Rest des Fördervereins nicht. Stück für Stück haben die Mitglieder die Mühle, die eine Ruine war, seit 2004 auf Vordermann gebracht. In der sogenannten Dienstagsgruppe, etwa 14 bis 18 Ruheständler, werden von 8.30 bis 13 Uhr alle Arbeiten zur Erhaltung der Mühle ausgeführt. „Wir haben den Zaun gemacht, die Außenanlagen, bauen die Mühle aus oder die Technik ein“, erklärt Siegbert Huhn, der sich im Verein um den Bereich Bau kümmert. Ein bisschen Zeit haben sie noch: Die Mühle feiert erst im Jahr 2034 ihre 800-Jahr-Feier, der Förderverein wird dann 30. „Das klingt lange, ist aber ruckzuck um.“ Bis dahin müsse sicher sein, dass die Mühle für die Nachwelt erhalten wird. „Wir pflegen das Erbe der Mühle und der Zisterzienser-Mönche des Kloster Lehnins, die von 1224 bis 1234 die Mühle erbaut haben“, erklärt Siegbert Huhn weiter.

Veranstaltungen können hier derzeit coronabedingt nicht stattfinden, Quelle: Enrico Kugler

Speziell für Kinder und Jugendluiche sei es wichtig,dass die Mühle erhalten wrid, dafür bietet der Verein extra Mühlenführungen an. „Die Kinder wissen gar nicht mehr, woher das Brot kommt. Sie sollen davor Achtung bekommen.“ Und wenn sie diese Arbeit komplett nachvollziehen könnten, sei das wichtig. „Es geht auch um die Geschichte ihres Heimatortes, die ja eng mit der Mühle verbunden ist“, erklärt Siegbert Huhn.

Das nächste große Bauvorhaben sei die Sanierung der alten Müllerwohnung. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt 300 000 Euro, davon kommen 225 000 Euro aus dem LEADER-Fördertopf des Landes Brandenburg. Den Rest bestreitet der Verein aus Eigenmitteln. Die Corona-Pandemie hat die Arbeiten verzögert, aber Ende des Jahres solle laut dem Verein alles fertig sein. Im Erdgeschoss, hier waren die Wirtschaftsräume, ist unter anderem ein WC für Menschen mit Behinderung geplant. Geplant ist auch das Infocenter der Gemeinde, genau wie eine Infosäule des Landes Brandenburg samt Touchscreen. „Dafür rüsten wir gerade unser W-Lan-Netz auf“, erklärt Vereinschef Claus Schwartzer.

Die alte Müllerwohnung soll saniert werden. Quelle: Marco Paetzel

Auch das Thema Nachwuchsgewinnung ist wichtig für den Verein – viele der Mitglieder sind jenseits der 70 oder 80 Jahre. Doch beim Mühlenfest würden auch jüngere Leute an den Ständen mithelfen. „Die haben keine Zeit für die Vereinsarbeit, aber sie engagieren sich hier trotzdem“, sagt Claus Schwartzer. Es gibt also Hoffnung für die Zukunft.

Von Marco Paetzel