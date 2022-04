Schildow

Es klingt nach Urlaub in einer fantastischen Gegend mit tollen Menschen. Johannes Oerding war dabei, Clueso, die Band SDP und weitere Musiker. Sie trafen sich im Grootbos Private Nature Reserve in Südafrika, um gemeinsam Musik zu machen. Klingt nach viel Spaß, für Fabian Lindemann ist es das auch – aber auch sein Job. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt er.

Am kommenden Dienstag startet bei Vox die neunte Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“, und der aus Schildow stammende Fabian Lindemann ist Junior Producer für diese Sendung. „Grundsätzlich bereite ich gemeinsam mit meinem Executive Producer die gesamte Produktion inhaltlich vor“, erzählt er. „Wir treffen im Vorfeld die Künstlerinnen und Künstler und ihre Managements, schreiben Dossiers über sie, besprechen in den Songkonferenzen die Songwünsche, schneiden Einspielfilme, die vor Ort dann noch mal kontrolliert werden, und schreiben Show- und Kameraabläufe.“ Vor Ort werden die Themenblöcke der jeweiligen Shows mit Gastgeber Johannes Oerding besprochen, alle Personen werden inhaltlich gebrieft. „Nach Ende der Dreharbeiten sichten wir dann das gesamte Material und schneiden aus all dem Inhalt acht Folgen einer neuen Staffel ,Sing meinen Song’.“ Die Zusammenarbeit mit dem Sender sei eng und vertrauensvoll.

V.l.: Lotte, Kelvin Jones, Vincent Stein ("SDP"), Clueso, Johannes Oerding, Floor Jansen, Dag-Alexis Kopplin ("SDP") und Elif. Quelle: Markus Hertrich/RTL+

Entscheidend bei einer Tauschkonzert-Staffel sei, dass verschiedene Musikgenres bedient werden, dass gleichermaßen Frauen und Männer dabei seien, „und wir legen Wert auf eine gute Mischung aus Durchstartern, Überraschungen, Newcomern und alten Hasen.“ Nightwish-Frontfrau Floor Jansen ist dabei, außerdem Lotte, Kelvin Jones und Elif. Viele der Leute, die mitmachen, würde man aus Radio und Fernsehen kennen. „Bei ,Sing meinen Song’ lernt man jedes Jahr dann den Menschen dahinter kennen, und das liebe ich an dieser Zeit ganz besonders“, sagt Fabian Lindemann. „Denn auch der größte Star auf der Bühne, der vor 100 000 Fans spielt, kocht eben auch nur mit Wasser.“

2012: Abitur am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf

Die Medien – das war schon immer sein Ding. 2012 machte der heute 29-Jährige, der inzwischen in Berlin-Tegel lebt, sein Abitur am Hohen Neuendorfer Marie-Curie-Gymnasium. Danach war er Redaktionspraktikant unter anderem bei 104.6 RTL, bei „Inka“ (ZDF) und „Kuttner plus zwei“ (ZDFneo). Er arbeitete im Team vom „Supertalent“ (RTL), von „Newtopia“ (Sat.1), „Die Puppenstars“ (RTL) und jedes Jahr bei „Ein Herz für Kinder“ (ZDF). Seit 2015 arbeitet er für die Produktionsfirma Bildergarten Entertainment. „Eine Kollegin, mit der ich vorher bei der Ufa zusammengearbeitet hatte, rief mich eines Tages an und holte mich zu ,Newtopia’ (Sat.1) und somit zu Bildergarten Entertainment, ehemals Talpa Germany“, erzählt er.

Fabian Lindemann im „Sing meinen Song“-Set in Südafrika. Quelle: privat

Durch seine Festanstellung arbeite er nicht immer projektbezogen. „Das bedeutet, dass ich an den unterschiedlichsten Formaten, in den unterschiedlichsten Phasen mitwirke. Dennoch ist ,Sing meinen Song’ aktuell das Projekt, das mich die meiste Zeit im Jahr beschäftigt“, sagt er. „Daneben gibt es aber immer wieder diverse Entwicklungsprojekte, Drehs, Konzeptionierungen, Pitchs oder Workshops, in denen meine Expertise, Kreativität und mein Einsatz gefragt sind.“

Bildergarten: Wertschätzendes und hochwertiges Fernsehen

Eine Lieblingssendung oder ein Lieblingsprojekt gebe es allerdings nicht. „Natürlich liegen mir die Formate, an denen ich von Anfang bis Ende mitwirke oder die ich teilweise seit der ersten Staffel betreue und somit auch die meiste Arbeit investiere, besonders am Herzen.“ Auch Live-Shows hätten ihre besondere Anziehungskraft. „Aber durch die Vielseitigkeit der Projekte, die verschiedenen Genres, den unterschiedlichen Protagonisten und den unterschiedlichen Aufgaben hat jedes Format auf seine Art einen ganz eigenen Reiz.“ Bildergarten habe es sich auf die Fahne geschrieben, hochwertiges und wertschätzendes Fernsehen zu produzieren. Somit bestehe nie die Gefahr, „dass man in einem Projekt landet, für das man sich schämt oder in dem man komplett unglücklich ist“, so Fabian Lindemann weiter.

Fabian Lindemann mit der Band SDP. Quelle: privat

Auch in der Freizeit beschäftigt er sich viel mit dem Fernsehen- und Streaming-Angebot oder den Neuigkeiten rund um das Geschäft und neue Formate. „Ich liebe Filmabende und Serien-Marathons. Ich nehme gern Produktionen von anderen Produktionsfirmen unter die Lupe und analysiere sie.“ Das Schöne sei, dass er seinen engsten Freundeskreis mittlerweile sehr gut angesteckt habe. „Sie analysieren mit mir und können mittlerweile auch nicht mehr normal Fernsehen gucken.“ Als Ausgleich zum Job ist er gern auf Reisen in unterschiedliche Städten und Länder, geht mit seinem besten Kumpel zum Fitness oder ins Fußballstadion.

Und auch als Moderator der Spielshow „Wer besiegt Paul?“ wird er wohl wieder mit am Start sein – allerdings wegen der Schäden an der Hohen Neuendorfer Stadthalle erst wieder 2023.

„Sing meinen Song“, dienstags um 20.15 Uhr bei Vox, außerdem beim Streamingdienst RTL+.

Von Robert Tiesler