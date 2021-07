Stahl-Skulpturen auf dem Hof der Historischen Mönchmühle

Mühlenbeck

Die Historische Mönchmühle erlebt in diesem Jahr ein Novum. Erstmalig findet auf dem Mühlenhof eine Skulpturenausstellung statt. Vom 25. Juli bis 3. Oktober 2021 stellt Liz Mields-Kratochwil ihre stählernen Kunstwerke auf dem Gelände an der Ecke Mönchmühlenallee/Eschenallee aus. Die überregional bekannte Bildhauerin und Malerin, die 2019 mit dem brandenburgischen Kunstpreis in Schloß Neuhardenberg ausgezeichnet wurde, zeigt Arbeiten aus ihrem Gesamtwerk.

Liz Mields-Kratochwil arbeitet mit unterschiedlichen Materialien und wird in der Mönchmühle große Stahl-Skulpturen ausstellen. Die Ausstellung ist jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Sie kann auch wochentags sehr gut von der Straßenseite Eschenallee besichtigt werden. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 25. Juli, ab 14 Uhr, auf dem Mühlenhof. Die Arbeiten aus Stahl stellen eine Gruppe des plastischen Werkes der Künstlerin dar. Entstanden ist die Idee zu dieser Art der Skulpturen durch ein interessantes Erlebnis in einem Museum der Stadt Breslau. In der dortigen Ausstellung fand Liz Mields-Kratochwil große, eigentümlich geformte alte Schlüssel, die sie begeistert zeichnete. Diese Zeichnungen wurden die Grundlage ihrer Arbeiten. Ein Schlüssel öffnet Truhen, Türen und Tore und lässt Verstecktes zum Vorschein kommen, ist oft selbst ein exklusiv kreativ gestalteter Gegenstand aus kostbarem Material. Öffnen und schließen, beginnen und beenden, sprechen und schweigen. Vielerlei Gedankengut verbindet sich mit einem Schlüssel.

Die so entstandenen Figuren zeigen menschliche Zustände. Der in dem stählernen Rechteck gefangene Jüngling, der mit aller Kraft von innen nach außen strebt. Die nach dem Boden greifende Frauengestalt, gebeugt, der Erde schon sehr nahe. Und die kraftvolle, lebensnahe männliche junge Figur, ganz selbstverständlich in ihrer Haltung. Sie alle sind in ihrer Weise präsent.

