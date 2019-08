Schidow

Alle Signale stehen auf Grün für den neuen Rewe-Markt an der Heidekrautbahn. Die Baugenehmigung liegt vor. Die große Brachfläche zwischen Bahnhofstraße und Schönfließer Straße soll verschwinden. Die Ruine der Trocknungsabteilung des ehemaligen Furnierwerkes, in der es vor zwei Jahren zu einem Großbrand kam, wird komplett abgerissen. Bei einem Ortstermin am Freitag wurde der Startschuss für das Projekt gegeben. Im Oktober sollen die Bauarbeiten beginnen. Die vorbereitende Maßnahmen beginnen noch früher. Die Eröffnung ist für den Spätsommer 2020 vorgesehen.

„Ich freue mich, dass es endlich losgeht für den großen Markt“, sagt Susan Tscheschlog, seit 2015 selbstständige Inhaberin der bestehenden Rewe-Filiale in Schildow. Mit einer Verkaufsfläche von 1700 Quadratmetern biete der neue, energieeffiziente Markt Platz für 15 000 verschiedene Produkte, 3000 mehr als jetzt. Mit Salatbar sowie Wurst- und Fleischtheke könne den Kunden noch mehr Frische geboten werden, so die Kauffrau. Das bisherige Mietobjekt werde an den Vermieter Gottschalk übergeben.

Susan Tscheschlog ist seit 2015 Inhaberin des Rewe-Marktes in Schildow. Quelle: Helge Treichel

Mit dem neuen Markt werde ein Punkt aus dem Einzelhandelskonzept der Gemeinde erfüllt, nämlich den Einwohnern ein Vollsortiment anzubieten, sagte Bürgermeister Filippo Smaldino ( SPD). Zusammen mit einer neuen Straße, dem Seniorenwohnprojekt der Oberhavel-Kliniken und der künftig reaktivierten Heidekrautbahn „entsteht ein neuer Ortskern“. Der Dorfplatz am Sportgelände werde sich zu einer Kommunikationsplattform entwickeln. Die Ortsgestaltungsgruppe werde dafür weitere Ideen entwickeln.

In die neue Erschließungsstraße und den Bau investiert das Einzelhandelsunternehmen rund 6,2 Millionen Euro netto, erläuterte Peter Schultz aus der Rewe-Bauabteilung in Teltow. Neben der Steuer kommen noch die Aufwendungen für das Grundstück und die Planung hinzu. An der Schönfließer Straße würden knapp 90 Kundenparkplätze geschaffen. Weitere 56 Stellplätze, darunter zwei für Behinderte, lässt Rewe am Bahnhof bauen.

Die Fläche des ehemaligen Furnierwerkes in Schildow. Während die Brandruinen im linken Bildbereich abgerissen werden, sollen die Gebäude auf der rechten Seite erhalten bleiben. Quelle: Helge Treichel

Der neue Supermarkt wird nach dem hauseigenen „Green-Building“-Konzept errichtet, was eine Energieeinsparung von 50 Prozent ermögliche. Dafür sorgen modere Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungstechnik sowie energieeffiziente Kälteanlagen. Inklusive Aufenthaltsräume, einem Bäcker, Lagerräumen und Kundentoilette umfasst das Gebäude 2400 Quadratmeter. Das gesamte Bauareal erstrecke sich über annähernd 7000 Quadratmeter, so Peter Schultz.

Ortstermin am vorhandenen Rewe-Markt. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel