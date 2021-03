Zühlsdorf

Eine veränderte Planung für das Strandbad Rahmersee ist im jüngsten Bauausschuss beraten worden. Familie Deutrich hatte das Strandbadgrundstück mit dem Ziel erworben, es als öffentliche Einrichtung zu erhalten. Erste Planungen hatten darauf abgezielt, das Bad mit weiteren Einrichtungen (Sauna, Restaurant, Arztpraxen) entlang der Straße „Zum Strandbad“ in Nord-Südrichtung zu ergänzen. Dies spiegelt sich im Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 41 „Strand-und Gesundbad Rahmersee“ vom 26. März 2019 wider. Frühzeitige Beteiligungen sowie Vorgespräche mit maßgeblichen Behörden wie dem Bauordnungsamt des Landkreises und der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung ergaben jedoch Änderungsbedarf. Beispielsweise wurde angeregt, mit einer West-Ost-Ausrichtung der Gebäude parallel zum Rahmersee den Anschluss zur Ortslage Zühlsdorf herzustellen. Der Bebauungsplanvorentwurf wurde entsprechend überarbeitet.

Volker Deutrich montiert im November 2019 das Transparent für das künftige Gesundbad am Rahmersee in Zühlsdorf. Die Landesumweltbehörde hat den Plänen nicht zugestimmt.. Quelle: Helge Treichel

Da sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans zur Gänze im Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Westbarnim“ befindet, wurde der Bebauungsplanvorentwurf mit dem Antrag auf Zustimmung zudem beim Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) eingereicht. Das MLUK hat mit Schreiben vom 1. Dezember 2020 die Voranfrage der Gemeinde abschlägig beschieden. Das MLUK hat eine Zustimmung nur zur Bebauung des Grundstücks des Strandbads Rahmersee mit Ersatzneubauten zum Strandbadbetrieb und zu der Herstellung von Parkplätzen entlang der Straße „Zum Strandbad“ in Aussicht gestellt. Eine Bebauung der „Grünen Wiese“ südlich des Strandbads mit Anschluss an den Ortsteil Zühlsdorf wird mit Rücksicht auf die Schutzziele des LSG abgelehnt. Deshalb hat die Familie Deutrich ihr Konzept erneut überarbeitet und den Aussagen des MLUK-Bescheids angepasst. Die Ersatzneubauten im Bereich des Strandbads sind nun – einschließlich eines Ergänzungsneubaus – vollständig auf der Fläche des Strandbads untergebracht. Der Anschluss an die Ortslage Zühlsdorf soll nunmehr nur noch durch zwei weitere Gebäude hergestellt werden. Damit sei jedoch weiterhin mit der Ablehnung seitens des MLUK zu rechnen, sodass diese Planung nicht in den aktuell beabsichtigten Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 41-1 hineingenommen werden soll. Dessen neuer Titel: „Strandbad Rahmersee“.

Sobald das beauftrage Planungsbüro einen vollständigen Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung und Umweltbericht vorgelegt hat, könne die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange stattfinden, heißt es in der Beschlussvorlage. Damit sei in den nächsten zwei Monaten zu rechnen. Die Ausschussmitglieder empfahlen die Abwägung und das Beteiligungsverfahren der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung. Vertreter des Ortsbeirates hatten ausdrücklich dafür geworben.

Von Helge Treichel