Studie zu Luftfiltern in Klassenräumen vorgelegt

Mühlenbecker Land

Die Gemeindeverwaltung hat den Gemeindevertretern in dieser Woche die Ergebnisse einer vom Ingenieurbüro Skär erstellten Machbarkeitsstudie zur Wirksamkeit von Luftreinigungsgeräten vorgelegt. Das Fazit: Luftreinigungsgeräte müssen für eine wirksame Filterung der Raumluft in den Klassenräumen der Grundschulen im Mühlenbecker Land einen Luftwechsel von 1150 Kubikmeter pro Stunde leisten und HEPA-Filter der Klassen 13 oder 14 besitzen. Um eine möglichst optimale Durchströmung zu erreichen, müssten mehrere Geräte in einen Klassenraum aufgestellt werden, möglichst mit gezielter Planung zum Aufstellort. Die dabei auftretende Geräuschbelästigung sowie der zum Teil fehlende Platz „stellen sich problematisch dar“, heißt es. Durch die längere Lieferzeit der Geräte sowie die dann vermutlich vorherrschende Herdenimmunität würden die Geräte wohl dann nicht mehr die Priorität wie Ende 2020 haben.

Im Sommer 2021 sollten im günstigsten Fall, losgelöst von Gesundheitsfragen, wieder Fragen zum Klimaschutz durch zum Beispiel zusätzlichen Stromverbrauch der Geräte in den Vordergrund treten. Generell sei in den beiden Schulen aus baulicher Sicht eine Querlüftung möglich. Wenn diese konsequent genutzt wird, führe der damit erzielte Luftaustausch zum selben Ergebnis, heißt es in der Mitteilungsvorlage.

Im Bauausschuss am Dienstag untermauerten zwei Mitglieder diese Erkenntnisse mit Erfahrungsberichten. Allerdings wurde auch auf den Energieverlust beim Lüften verwiesen.

Von Helge Treichel