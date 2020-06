Suchaktion Demente Dame in Schönfließ vermisst

Schönfließ

Am Montag (15. Juni) gegen 8.40 Uhr teilte ein Angehöriger mit, dass eine an Demenz erkrankte 84-jährige Dame in Schönfließ vermisst wird. Am Sonntag (14. Juni) um 21.30 Uhr wurde sie letztmalig durch den Pflegedienst in ihrem Haus gesehen. Am frühen Montagmorgen war die Dame nicht mehr anwesend. Durch die alarmierten Beamten wurden erste Suchmaßnahmen eingeleitet. Am Montagvormittag wurde die Vermisste durch Beamte der Berliner Polizei in Hermsdorf festgestellt und unbeschadet zu ihrer Wohnanschrift zurückgebracht.

Von MAZonline