Summt: Mercedes Vito aufgebrochen

Summt

Am Mittwochnachmittag (30. September) in der Zeit von 17:15 bis 18:40 Uhr schlugen bisher unbekannte Personen eine Seitenscheibe eines Mercedes Vito ein und entwendeten daraus Messtechnik. Das Fahrzeug hatte die Fahrerin an der Ortsverbindungsstraße zwischen Briese und Summt am Waldrand abgestellt, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 2500 Euro.

Von MAZonline