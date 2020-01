Teurer Bahnübergang

Mühlenbeck

Im Zuge der Reaktivierung der Heidekrautbahn auf der Strecke Berlin-Wilhelmsruh – Basdorf durch die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) ist beschlossen worden, den Fußweg von Mühlenbeck-Großstückenfeld zum S-Bahnhof Mühlenbeck/ Mönchmühle als Übergang für Fußgänger und Radfahrer zu erhalten und zu sichern.

Übergang derzeit illegal

Bislang, so die Argumentation der Deutschen Bahn ( DB), werde dieser Übergang illegal genutzt. Um ihn zu legalisieren und zu einem technisch gesicherten Übergang zu machen, muss die Gemeinde Mühlenbecker Land mit der Niederbarnimer Eisenbahn eine Planungs- und Kreuzungsvereinbarung schließen. Erst dann kann die DB dort tätig werden.

Ortsbeirat staunt über Höhe der Kosten

Nach Auskunft der Deutschen Bahn ist für das Projekt mit Planungs-, Bau- und Folgekosten in Höhe von 500 000 Euro zu rechnen. Noch 2020 würden Planungskosten in Höhe von 30 000 Euro anfallen. Mühlenbecks Ortsbeiratsmitglieder regten in der Sitzung am Donnerstagabend an, die Summe noch einmal zu prüfen. Eine halbe Million Euro erschien dem Ortsbeirat zu hoch. Zudem müsse geklärt werden, ob es aufgrund des bis an die Böschung der Bahnlinie reichenden Naturschutzgebietes überhaupt möglich sei, unmittelbar hinter dem Übergang einen Fuß- und Radweg dauerhaft einzurichten.

Von Bert Wittke