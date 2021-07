Schildow

Wie an jedem Sonntagmorgen drehen Jogger ihre Runden entlang der blühenden Felder an der Bundesstraße 96a, eine Frau führt ihren Hund spazieren. Nur die Markierungen der Polizei auf dem Asphalt und abgeknickte Bäume zeugen noch von der Tragödie, die sich nur wenige Stunden zuvor auf der Verbindungsstraße zwischen Schildow und Schönfließ im Havelland abgespielt hat.

Abgeknickte Bäume und Markierungen auf der Straße zeugen von der Tragödie, die sich am Sonnabend auf der B 96a abgespielt hat. Quelle: Knut Hagedorn

Wie die MAZ bereits berichtete wurden am Sonnabend (10. Juli) gegen 20.30 Uhr Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf der B 96a zwischen Schildow und Schönfließ alarmiert. Die eintreffenden Retter stehen vor einem Trümmerfeld, die beteiligten Fahrzeuge – ein Skoda und ein Mercedes – sind nach dem heftigen Aufprall von der Straße abgekommen. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, befuhr nach bisherigen Erkenntnissen ein 23-jähriger Berliner mit seinem Mercedes die B 96a in Richtung Schildow. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kommt der junge Mann in einer Rechtskurve von der Straße ab und gerät auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Skoda zusammenstößt.

Die 32-jährige Fahrerin des Skoda und eine 28-jährige, ebenfalls im Skoda sitzende Frau verlieren durch die Wucht des Aufpralls ihr Leben, sie sterben noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Insassen im Skoda – eine 31-Jährige und ein 33-Jähriger – sowie der 23-jährige Mercedes-Fahrer und sein 31-jähriger Beifahrer werden zum Teil schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

zwei Frauen im Skoda verloren bei dem Unfall ihr Leben. Quelle: Julian Stähle

Ein Notfallseelsorger kümmerte sich am Unfallort um die Zeugen des schrecklichen Unfalls, aber auch um die Einsatzkräfte. Ein Unfallgutachter kam ebenfalls zum Einsatz. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten nach der Unfallaufnahme geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird von der Polizei nach ersten Erkenntnissen auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die B 96a musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme für etwa acht Stunden voll gesperrt werden.

Von Stefanie Fechner