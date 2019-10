Rund 150 exotische Vögel aller Farben und Arten präsentierten die Züchter vom „Ziergeflügel Exoten und Kanarien Bernau e.V.“ wie in jedem Jahr traditionell am ersten Oktoberwochenende auf ihrer Exoten-Vogel-Schau in Mühlenbeck. Viele Besucher kamen aus dem Oberhaveler und Berliner Umland, auch, um mit den Züchtern zu fachsimpeln.