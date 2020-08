Träume und Traumata: Bilder voll innerer Stärke

Schildow

Schon seit Himmelfahrt ist eine Ausstellung mit zum Teil düsteren Bildern in der Dorfkirche Schildow zu sehen: Heike Gronemann zeigt Malereien voller Gefühl, die einerseits verstören und doch zugleich ermutigen. „Meine Bilder sind Reflektionen über Gewalt und Schwäche, Opfer und Täter. Sie erzählen aber auch vom Leben und leben lernen, selbstbewusst werden und bleiben“, erläutert Heike Gronemann die Zusammenstellung ihrer Werke. „Sie beschreiben menschliche Nöte, menschliches Hoffen, innere Stärke, Einsamkeit und Würde.“

Mit einer „Midissage“ werden die Werke unter dem Titel „ Sensorium“ am kommenden Sonntag, 9. August, nun noch einmal besonders gewürdigt. Los geht es um 10 Uhr in der Schildower Dorfkirche. Aufgrund der Corona-Schließung der Kirchen hatte sich dieser Termin verzögert. Noch bis 30. August 2020 besteht die Gelegenheit, die Werke zu bewundern. Besichtigungen sind stets vor und nach den Gottesdiensten möglich, oder nach Vereinbarung unter 033056/8 10 21 und 033056/2 09 63.

Die Berliner Künstlerin Gronemann ist eigentlich ausgebildete Werbegestalterin und Typografin. In den Hackeschen Höfen betrieb sie eine Kunstbuchhandlung und studierte schließlich Freie Malerei an der privaten Ruhrakademie in Nordrhein-Westfalen, bevor sie vor acht Jahren in ihre Heimat Berlin zurückkehrte. Heike Gronemann Bildoberflächen sind häufig gekratzt, ausgewaschen oder geschliffen. Sie sind vielschichtig. Die entstandenen Farbräume sind wolkig, fleckig, dunstig, versehrt durch schartige Spuren und Kratzer. Auf ihnen sind sparsame, aber offenkundige Motive.

Einige erschließen sich erst beim genaueren Hinsehen. Ein immer wiederkehrender Kontrapunkt ihrer Werke ist die dezidierte Beschäftigung mit den Gefühlen eines Kindes: Träume und Traumata, Erinnerungen und Hoffnungen stellt sie mit größter Empfindsamkeit dar. Ihr „ Sensorium“ umfasst die unerschöpfliche Vielfalt der Sinne.

Von MAZonline