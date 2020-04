Im Landkreis Oberhavel sind 126 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden (Stand: 3. April 2020, 12 Uhr). Davon befinden sich 79 Personen in häuslicher Quarantäne, 19 Personen müssen stationär behandelt werden. Wie der Landkreis am Abend mitteilte, ist eine zweite Person am Freitagnachmittag verstorben. Der 65-jährige Hennigsdorfer war bereits seit Anfang März in einer Berliner Klinik stationär aufgenommen worden.