Die 250 Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe in der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Mühlenbeck haben am Donnerstag (12. August) an einem Webinar (Videokonferenz) der DKMS teilgenommen. Alle haben nun die Möglichkeit, sich für eine Stammzellenspende bei der DKMS registrieren zu lassen.