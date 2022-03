Ukraine-Hilfe im Mühlenbecker Land: Private Hilfe, die direkt ankommt

Schönfließ

Reges Treiben herrscht an diesem Freitagvormittag vor einem unscheinbaren Gebäude an der Schildower Chaussee, direkt gegenüber dem Abzweig nach Mühlenbeck. Ein Pappschild weist auch in kyrillischen Buchstaben darauf hin, dass sich hier die Kleiderkammer befindet. Geführt wird diese von der Mühlenbeckerin Nicole Gerhardt-Axt, die sowohl im Gewerbeverein als auch im Verein „Hand in Hand“ aktiv ist und inzwischen von einem Dutzend Helferinnen und Helfern unterstützt wird. Spendenangebote nimmt sie unter 0152/33 59 86 23 entgegen.

Los ging es vor einem Monat – mit dem Krieg in der Ukraine

Begonnen habe sie vor etwa einem Monat auf dem Firmengelände ihres Mannes. Nach etwa anderthalb Wochen habe ihr der Vorsitzende des Gewerbevereins Mühlenbecker Land, Mathias Treffurt, diese Halle angeboten, die er sonst selbst nutzt. In der geräumigen Garage stapeln sich Kleidungsstücke für Erwachsene und Kinder, Hygieneartikel, aber auch Spielzeug und Kindersitze. Gerade wieder ist ein ukrainisches Paar hergekommen, um die vorbestellten Sitze für zwei Kinder abzuholen. Fast gleichzeitig ist Janina Bettack aus Schildow da, um zwei große und eine kleine Tasche voller Kleidungsstücke abzugeben.

Zur Galerie Der Gewerbeverein Mühlenbecker Land und der Verein „Mühle United“ arbeiten eng zusammen, um Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen und mit dem Nötigsten zu versorgen. In Zühlsdorf sind innerhalb kürzester Zeit zwei Wohnungen durch ehrenamtliches Engagement hergerichtet worden. In Schönfließ wird von freiwilligen Helfern eine Kleiderkammer betrieben, um die Gäste unbürokratisch zu unterstützen.

Einen Teil davon habe sie ursprünglich online verkaufen wollen, sich dann aber für die Spende entschieden, sagt die 37-Jährige, die selbst zwei Kinder hat. Warum sie das macht? „Weil es gebraucht wird“, lautet ihre knappe Antwort. Viele Worte braucht auch Nicole Gerhardt-Axt nicht, um ihr zeitintensives Engagement zu erklären: „Es ist mein Charakter, Menschen zu helfen“, so die freiberufliche Hundetrainerin. Einem jungen ukrainischen Paar mit Neugeborenem habe ihre Familie selbst eine Wohnung zur Verfügung gestellt.

Seit einer Woche packt Silvia Schulz aus Schildow in der Kleiderkammer mit an. Sie habe keinen Platz, um jemanden aufzunehmen, deshalb sammele und verteile sie stattdessen Geld- und Sachspenden. „Es ist schön zu sehen, dass sie sich freuen und die Hilfe ankommt“, begründet Mareen Reusche aus Mühlenbeck ihren Einsatz in der Kleiderkammer. Sie hilft bereits von Anfang an mit. „Manche fangen fast an zu weinen“, sagt sie.

Von Helge Treichel