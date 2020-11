Umweltausschuss tagt: Gremium stimmt gegen neue Wohnbebauung an der Woltersdorfer Straße

Mühlenbecker Land

Der Ausschuss für Umwelt, Ordnung, Sicherheit und touristische Entwicklung der Gemeinde Mühlenbecker Land hat in seiner Sitzung am Montagabend unter anderem über die Planungen zum Parkplatz in Mühlenbeck, gegenüber von Aldi, beraten. Letztlich wurde die Ausführungsplanung vom Ingenieurbüro Hauer vom Oktober 2020 der Gemeindevertretung zum Beschluss empfohlen. Allerdings mit einer Ergänzung, welche die Bündnisgrünen eingebracht hatten. So solle der Fußweg entlang der Wendeschleife, der bislang fehlt, gleich mit berücksichtigt werden. „So würde an dieser Stelle ein durchgängiger und sicherer Weg entstehen“, erläuterte der Ausschussvorsitzende Thomas Henning ( Bündnis 90 / Grüne). Das sei besonders für die Kinder wichtig, die diesen Weg zur Schule nutzen. Dafür wurde von der Mehrheit auch in Kauf genommen, dass dafür einige Parkplätze wegfallen würden. Der Lageplan ist online auf der Homepage der Gemeinde, Ratsinformationssystem, einsehbar.

Verzicht auf Parkplätze

Abgelehnt wurde dagegen die Empfehlung zum Auslegungs- und Billigungsbeschluss „ Wohnbebauung Woltersdorfer Straße 15-19“ in Mühlenbeck. An dieser Stelle befindet sich ein Feuchtgebiet, das regelmäßig unter Wasser steht. Das sah auch die Mehrheit der Gremienmitglieder kritisch.

Anzeige

Ausbau der Hermsdorfer Straße empfohlen

Der B-Plan Nr. 33 „Bürogebäude und Autohandel Mühlenbecker Straße“ im Ortsteil Schildow dagegen stieß auf mehrheitliche Zustimmung. Hier wurde außerdem angeregt, dass das Projekt mit einem städtebaulichen Vertrag versehen werden soll. Anlass für die Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Mühlenbecker Land gibt das Vorhaben für die Errichtung eines Autohandels in Form eines Büro- und Verwaltungsgebäudes, einer Ausstellungsfläche für Gebrauchtfahrzeuge, der zugehörigen Erschließung und der notwendigen Stellplätze für Mitarbeiter und Kunden, da der bestehende Standort mit dieser Nutzung am südlichen Ortseingang von Schildow umgesiedelt werden soll. Mit knapper Mehrheit (vier Ja, drei Nein-Stimmen) angenommen wurde ebenso der Grundsatzbeschluss zum Ausbau der Hermsdorfer Straße im Ortsteil Schildow. Während der Diskussion dazu wurde deutlich, dass ein Ausbau gewünscht wird, der auch Radfahrern gerecht wird.

Von Wiebke Wollek