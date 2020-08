Unfall: Radfahrerin stürzt und trägt Verletzungen an Kopf und Beinen davon

Schildow

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern kam es am Samstagnachmittag in der Franz-Schmidt-Straße in Schildow. Der 78-jährige Unfallverursacher wollte aus einer Seitenstraße auf den Radweg der Vorfahrtsstraße auffahren. Hierbei beachtete er eine 39-jährige Radfahrerin nicht. Diese bemerkte den anderen Radfahrer und musste stark bremsen. Sie stürzte und zog sich Verletzungen an Kopf und Beinen zu. Zur Behandlung wurde sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von MAZonline