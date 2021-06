Mühlenberge

Ein Reh ist am frühen Mittwochmorgen gegen 4.55 Uhr auf der B 5 bei Mühlberge vor einen Honda gelaufen. Die Fahrerin des Wagens wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Das Reh verendete am Unfallort.

Von MAZonline