Unfall in Schildow: 14-Jährige von Auto angefahren

Schildow

Ein 57-jähriger VW-Fahrer hat am Montag gegen 7 Uhr eine 14-jährige Fußgängerin erfasst. Nach Polizeiangaben hat sich der Unfall in der Schönfließer Straße/ Ecke Hauptstraße in Schildow ereignet. Offenbar haben der Mann an einem Stoppschild gehalten und sei dann wieder angefahren. Dabei erfasste er die 14-Jährige.

„Die Jugendliche wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus“, erklärte Henrik Schadow, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord. Ein Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

