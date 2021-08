Schönfließ

Ein Wildunfall hat sich am Montagmorgen (9. August) gegen 6.30 Uhr auf der Glienicker Chaussee in Schönfließ ereignet. Die Fahrerin eines Audi konnte den Zusammenstoß mit einem Wildschwein, welches plötzlich die Fahrbahn querte nicht mehr verhindern. Das verletzte Schwein lag am Straßenrand und wurde durch einen hinzugerufenen Jagdpächter von seinem Leiden erlöst. Am weiterhin fahrbereiten Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Von MAZonline