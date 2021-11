Zwei Tote, Zwei Verletzte – das ist die Bilanz des tragischen Unfalls, der sich am letzten Oktobertag in Schildow ereignete. Die Verstorbenen werden nun obduziert.

Unfall mit zwei Toten in Schildow: Fahrer wird diese Woche obduziert

