Mühlenbeck

Morgens, 7 Uhr, Buswendeschleife vor der Käthe-Kollwitz-Grundschule und Gesamtschule in Mühlenbeck. Mehrere Busse fahren hintereinander auf die Fläche – im Wechsel mit Pkw, in denen Eltern ihre Kinder chauffieren. Stoßweise strömen auch Kinder und Jugendliche auf ihren Fahrrädern oder zu Fuß heran. Es ist voll und stellenweise unübersichtlich. Alle müssen hochkonzentriert sein, keiner darf jetzt die Nerven verlieren. Und dann steht da an der Ecke zur Hauptstraße ein pinkfarbener Hase und winkt den Passanten zu. Das Plüschtier hält ein Verkehrsschild in der Hand: „Achtung, Kinder!“

In dem Kostüm steckt Elternvertreterin Loreen Tirado. Gemeinsam mit anderen Eltern möchte sie auf die schwierige Verkehrssituation vor dem Schulcampus aufmerksam machen. Und damit möglichst viele Kinder mit ihren Eltern über die Problematik ins Gespräch kommen, hat sie das lustige Kostüm gewählt.

Anzeige

Patrick Bühring an seinem Posten. Quelle: Helge Treichel

Papa Patrick Bühring hat sich als Stier verkleidet. Die Botschaft auf seinem Schild: „Vorsicht, Schulweg!“ Er unterstützt den Vorschlag, ein Tempolimit von zehn km/h auf der Buswendeschleife einzurichten, was von der zuständigen Verkehrsbehörde jedoch abgelehnt wurde. Außerdem erneuert er den bereits in der Schulkonferenz vorgebrachten Vorschlag, die „Elterntaxis“ aus der Buswendeschleife komplett herauszuhalten. Stattdessen könnte recht s neben der Zufahrt ein eigener Kiss-&-Ride-Parkplatz eingerichtet werden.

Schulleiter Rainer Körber begrüßt die unkonventionelle Aktion: „Diese Initiative findet meine volle Unterstützung.“ Quelle: Enrico Kugler

Genau das unterstützt auch Nicole Gerhard-Axt, die an diesem Morgen mit ihrer Tochter Haylay (8) an der Demonstration teilnimmt. Wie schnell etwas passieren könne, zeige der Unfall an der Ampelkreuzung unweit der Einmündung zur Birkenwerderstraße. Ein Mädchen wollte bei „Grün“ die Straße überqueren und wurde angefahren. „Wir belehren unsere Kinder, dass sie auch noch mal nach rechts und links schauen sollen, obwohl die Ampel auf Grün steht“, erläutert Grundschulleiter Rainer Körber die draus gezogenen Konsequenzen. „Ich finde die Aktion sehr gut“, sagt er mit Blick auf die Demo am Morgen. Das Problem werde von jenen Eltern verursacht, die ihr Kind nicht einfach aus dem Pkw aussteigen lassen, sondern es in den Klassenraum begleiten und das Auto stehen lassen. „Wir haben 400 Kinder“, sagt Körber bedeutungsvoll.

Haylay (8) begleitete ihre Mutter bei dieser Aktion. Quelle: Enrico Kugler

Dass sie eigentlich jeden Morgen hier stehen müssten, stellen Udo Schwarze (69) und Harry Borz (67) fest. Die beiden engagieren sich ehrenamtlich als Sicherheitspartner und weisen auf Fehler hin: Wenn zum Beispiel Eltern ihre Kinder nicht anschnallen oder die Straße hektisch überquert wird, ohne die Fußgängerampel zu nutzen.

Die Revierpolizisten Toni Luthard und Kay-Uwe Jeschow sicherten die Demonstration mit ihren zehn angemeldeten Teilnehmern ab. Quelle: Helge Treichel

Vor Ort sind an diesem Morgen auch Ordnungsamtsmitarbeiter Tim Siebert und die Auszubildende Patrizia Behnisch. Sie bitten Eltern, langsamer zu fahren und ihre Fahrzeuge nicht in der Buswendeschleife zu parken. „Die Busfahrer beschweren sich dann wieder beim Ordnungsamt“, so Tim Siebert.

Eine verbesserte Fußwegführung wünscht sich Loreen Tirado nach der Aktion. Enttäuscht zeigt sie sich trotz der breit gestreuten Einladung über die geringe Resonanz aus der Politik. Lediglich der Schönfließer Ortsvorsteher Mario Müller habe sich entschuldigt. Ziel der Eltern sei es nun, mit den Verantwortlichen über Lösungsvorschläge ins Gespräch zu kommen. Und sie verspricht, das Hasenkostüm wieder überzustreifen: „Wenn heute am Abendbrotstisch über das Problem gesprochen wird, haben wir schon viel erreicht.“

Mit vielfältigen Plakaten wurde auf die Problematik hingewiesen. Quelle: Enrico Kugler

Von Helge Treichel