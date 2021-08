Versuchter Raub in Schildow: Polizei sucht Zeugen

Schildow

Ein 59-jähriger Oberhaveler parkte am Sonntag (8. August) gegen 0.50 Uhr sein Auto in der Straße Schildower Gärten. Er und seine Frau stiegen aus dem Fahrzeug aus und bemerkten dabei ein haltendes Auto der Marke Renault, aus dem zwei maskierte Männer ausstiegen und in Richtung des 59-Jährigen gingen. Der Mann verschloss daraufhin sofort seinen Wagen und rief gemeinsam mit seiner Frau, während sich beide vom Wagen entfernten, um Hilfe. Die Unbekannten stiegen wieder in ihr Fahrzeug und fuhren in Richtung Bärenstraße davon. Das Fahrzeug konnte nicht mehr festgestellt werden. Zeugen hatten die Hilferufe vernommen und die Polizei informiert. Die Kriminalpolizei sucht nach weiteren Zeugen. Wer hat etwas beobachtet, was mit dem versuchten Raub in Zusammenhang stehen könnte? Wer kann Angaben zu dem Pkw Renault oder den Männern machen? Bitte melden Sie Ihre Hinweise unter der Telefonnummer 03301/8510

Von MAZonline