Mühlenbecker Land

Die Verwaltung im Mühlenbecker Land ist besorgt um den Baumbestand. Nicht nur entlang der Straßen und Alleen, auch auf Privatgrundstücken setzten die vergangenen zwei niederschlagsarmen Jahre dem Baumbestand der Gemeinde erheblich zu.

Betroffen seien nicht nur hunderte Altbäume, die mit übermäßiger Totholzbildung zeigen, wie sehr sie im Stress sind. Auch viele Jungbäume, die sich bereits einige Jahre an ihrem Standort etabliert hatten, sterben plötzlich ab, so heißt es aus der Verwaltung. Genaue Zahlen zu Baumverlusten im gesamten Gemeindegebiet seien aber nicht zu ermitteln. Jedoch sind beispielsweise allein im kleinen Bereich der Bieselheide, im Ortsteil Schönfließ, elf Jungbäume verschiedenster Arten in kürzester Zeit abgestorben. Diese sollen im kommenden Jahr durch Neupflanzungen ersetzt werden.

Wöchentlich gebe es mehrere Meldungen von Bürgern, dass Bäume auf Privatgrundstücken geschädigt seien. Besonders auffällig sei das Absterben von Birken sowie der aktuell sehr hohe Befall von Fichten mit Borkenkäfern, der zum plötzlichen Tod der Bäume führt.

Die Bäume seien für uns Menschen von enormer Bedeutung, so heißt es aus der Verwaltung in Mühlenbeck. Die Bewohner werden gebeten, die Auswirkungen der Klimaveränderung auf das Grün so gering wie möglich zu halten. Es soll gegossen und gedüngt werden. Während der Wachstumsphase sollen auch bereits angewachsene Gehölze regelmäßig gegossen werden. Mit der richtigen Wasser- und Nährstoffversorgung können sich Bäume länger gegen negative Einflüsse wehren.

Stellen Bürger allerdings fest, dass ein Baum auf dem Grundstück von Borkenkäfern oder ähnlichem befallen ist, sollte dieser innerhalb kürzester Zeit entnommen werden, um eine Weiterverbreitung auf Nachbarbäume zu verhindern. In diesem Fall melden sich die Einwohner beim zuständigen Sachbearbeiter Grünordnung in der Gemeinde.

Von MAZonline