Verwirrung um Bauvorhaben

Mühlenbeck

Der Weg zu einer neuen Wohnanlage an der Hauptstraße 22 in Mühlenbeck ist etwas länger geworden. Grund dafür ist die Tatsache, dass drei Tagesordnungspunkte in der Ortsbeiratssitzung am Donnerstagabend vertagt werden mussten. Diese sollten sich mit dem Abwägungsbeschluss und dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „ Wohnanlage Hauptstraße 22“ in Mühlenbeck sowie mit dem dazugehörigen städtebaulichen Vertrag beschäftigen. Am Ende mussten die Behandlung der drei Tagesordnungspunkte verschoben werden. Sie soll, so war der Sitzung am Donnerstagabend zu entnehmen, in einer Sondersitzung am kommenden Donnerstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr nachgeholt werden.

Offene Fragen zu Anzahl und Beschaffenheit der Wohnungen

Hinter der Vertagung steckt die Tatsache, dass sich die Ortsbeiratsmitglieder in der Vorlage nicht ausreichend über Inhalte des Bauvorhabens informiert fühlten. Dabei ging es unter anderem um die Anzahl der Wohnungen, die an der Hauptstraße 22 gebaut werden sollen und wie sie beschaffen sein sollen. Unklar bleibe zum Beispiel auch, wie viele Wohnungen barrierefrei, also altersgerecht hergerichtet werden sollen. „Ich habe die Unterlagen mehrfach gelesen“, versicherte Ortsvorsteher Jens Berschneider. „Aber es bleiben einfach zu viele Fragen offen, die gerne beantwortet hätte.“ Es sei ein Unterscheid, on jemand vorgibt, 40 Wohnungen bauen zu wollen oder 70. Das habe doch Auswirkungen für das gesamte Vorhaben und seine Umsetzung.

Offener Bebauungsplan sorgt für viele Fragen

Die anwesenden Planer verwiesen darauf, dass es für das Projekt einen offenen Bebauungsplan gebe. Folglich könnten momentan noch keine endgültigen Angaben zur Anzahl und Beschaffenheit des Wohnraums gemacht werden. Zumal es für das Vorhaben auch noch keinen konkreten Investor gebe. Diese Aussagen jedoch schürten bei den Ortsbeiratsmitgliedern ganz offensichtlich die Angst, dass ein späterer Investor auf dem Gelände später machen könne, was er wolle. Dies, so wurde deutlich, wollte der Ortsbeirat verhindern. Zumal in der Vergangenheit, wie in der Diskussion deutlich wurde, schon einige Projekte von Investoren vorgestellt wurden, die sich später als überzogen beziehungsweise unredlich herausgestellt hätten.

Sondersitzung mit einem Fachmann aus der Verwaltung

Bevor man anfing, sich in der Diskussion im Kreise zu drehen, empfahl der Ortsbeirat, die genannten Tagesordnungspunkte in einer gesonderten Sitzung nachzuholen und dazu auf jeden Fall den Bauamtsleiter beziehungsweise den Bürgermeister hinzuzuladen. Diese könnten ja dann auch die Frage beantworten, ob die Gemeinde den städtebaulichen Vertrag für das Wohnungsbauvorhaben bereits unterschrieben haben. Die Planer, so wurde am Donnerstagabend informiert, hätten ihre Unterschrift bereits Ende vergangenen Jahres unter dieses Papier gesetzt.

Von Bert Wittke