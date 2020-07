Die Landesstraße L 21 ist seit Freitagabend an der Autobahnbrücke zwischen Summt und Mühlenbeck voll gesperrt. Die Arbeiten zur Demontage eines Traggerüstes dauern an.

Vollsperrung der L 21 in Mühlenbeck: Traggerüst und Schalung werden demontiert

