Mühlenbecker Land

Für die Gemeinde Mühlenbecker Land liegen einen Tag nach der Kommunalwahl 2019 noch keine Ergebnisse vor. Das teilte Wahlleiterin Angela Müller am Nachmittag mit. Laut ihrer Schätzung werde sich die Bekanntgabe der Ergebnisse voraussichtlich noch bis Dienstag verzögern.

Grund dafür sei unter anderem, dass die letzten Wahlunterlagen aus den Wahllokalen erst am späten Vormittag bei der Wahlleiterin eingingen. Der Aufwand bei der Stimmenauszählung für die vier Wahlen war so groß, dass in einigen Wahllokalen noch bis in den Vormittag hinein gezählt worden sei. Anders als in vielen Nachbarkommunen müssten im Mühlenbecker Land zusätzlich vier Ortsbeiräte ausgezählt werden.

Die Ergebnisse für die Europa- und Kreistagswahlen hatten Priorität und sind inzwischen auf der Webseite des Landkreises online. „Die Prüfungen für die Gemeindevertretung und die Ortsbeiräte im Mühlenbecker Land dauern jedoch noch an“, wird auf der Homepage mitgeteilt. Telefonisch ist die weder die Wahlleiterin noch ihre Stellvertreterin zu erreichen.

Die Wahlleiterin selbst und ihre Helfer waren nicht nur die Nacht durch, sondern auch den ganzen Montagvormittag im Einsatz, „sodass die Wahlleiterin die Zählung für heute unterbrochen hat“, hieß es am Montag. Am Dienstag werde es weitergehen. Die Ergebnisse könnten voraussichtlich im Laufe des Dienstags, 28. Mai, bekanntgeben werden.

Von Helge Treichel